Kampf für Frauenrechte

180 Vertreterinnen von Soroptim International Deutschland (SID), dem größten internationalen Netzwerk berufstätiger Frauen, haben sich in Mannheim getroffen, um über die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu diskutieren. SID-Präsidentin Gabriele Zorn betonte: „Wir müssen ein für alle Mal erreichen, dass Frauen genauso viel Mitspracherecht haben wie Männer. Nur so können wir unsere Belange auch durchsetzen und langfristig die Lebensqualität von Frauen weltweit verbessern. Genau wie die Bürgerrechtlerinnen vor hundert Jahren, die sich für die Durchsetzung des Frauenwahlrechts eingesetzt haben, machen auch wir uns stark für die Rechte von Frauen.“ Seit 1921 erreichen die Soroptimistinnen mit wirkungsvollen Aktionen, gesellschaftliche Themen in den Mittelpunkt zu rücken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Einsatz für die Rechte von Frauen wecke in der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür, dass Frauen nach wie vor benachteiligt werden. Die Soroptimistinnen rufen dazu auf, diese Ungerechtigkeit endgültig zu beenden. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018