Kampf gegen Ängste und andere Hürden

Vom Ehemann geprügelt, vom Lebensgefährten bedroht oder von der Familie zur Heirat gezwungen – viele Frauen erleiden tagtäglich Gewalt durch ihre Nächsten. Häufig wissen die Betroffenen nicht, wie sie aus der Situation herausfinden sollen oder haben Angst davor, mit nichts auf der Straße zu stehen.

Das Frauenhaus Heckertstift des Caritasverbands Mannheim bietet Leidtragenden Obhut. Anschließend unterstützen die Mitarbeiter unter der Schutzhausleiterin Ruth Syren die Bewohnerinnen in alltäglichen Angelegenheiten. Ziel der Betreuung sei es, die Frauen wieder zur Selbstständigkeit zurück- oder gar erst hinzuführen, erklären die Beteiligten. Doch die Rückkehr in den Alltag scheitert allzu oft am Wohnungsmangel.

Ein neues Vorhaben soll diesem Problem nun entgegenwirken: Der Caritasverband hat ein Projekt namens „Step Two im Quadrat“ (deutsch „Schritt Zwei“) ins Leben gerufen. Die Schwerpunkte liegen zum einen auf der Betreuung nach der Zeit im Frauenhaus und zum anderen auf der verstärkten Suche von bezahlbaren Wohnungen.

Die Leiterin der Abteilung Kind, Jugend und Familie des Verbands, Sabine Gaspar-Sottmann, ist erleichtert: „Besonders traf es mich immer, wenn Frauen, die es schon so weit geschafft haben, keine Wohnung gefunden haben. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir nun eine Lösung für dieses Problem gefunden haben.“

Durch den Mangel an bezahlbaren Wohnungen bleibt der Traum vom eigenen Heim für viele lange unerreicht, und die Neuanfragen beim Frauenhaus mit 18 Zimmern stauen sich. Dabei soll das Heckertstift eigentlich lediglich eine Zwischenstelle sein.

Die Aufgabe des Verbands sei es auch, den Frauen die Angst vor der Zeit nach dem Frauenhaus zu nehmen. „Es ist wichtig, dass Frauen, die mutig genug waren, sich von ihrer gewohnten Umgebung zu lösen und alles hinter sich zu lassen, unterstützt werden“, sagt Syren.

Seit dem Start des Projekts falle die Vermittlung der Frauen und Kinder leichter, da es durch Ines Schramm, die für das Projekt verantwortlich ist und die Nachbetreuung macht, eine konkrete Ansprechpartnerin für potenzielle Vermieter gibt. Der Wohnungsmangel bleibe jedoch weiter bestehen.

Ab Juni sollen Plakate, die auf die Problematik hinweisen, aushelfen. Abgebildet werden unterschiedliche Frauen mit und ohne Kind inmitten von Umzugskisten, darunter eine wörtliche Rede wie „Eine eigene kleine Wohnung und ich fühle mich sicher“ oder „Wir suchen dringend ein Zuhause“. Daneben steht bunt unterlegt die wichtige Information für Wohnungsinhaber: die Telefonnummer Heckertstift, 0621/41 10 68.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019