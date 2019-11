Kampf um mehr Retter

Der dicke Leitz-Ordner – er war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Doch plötzlich, im Spätsommer 2014, liegt er auf dem Schreibtisch. Und er hat es in sich. Studiert man die Seiten und Tabellen, ergibt sich klar: Der Rettungsdienst in Mannheim ist drastisch unterbesetzt. Das wird im „MM“ veröffentlicht, seither und immer wieder – bis es sich inzwischen geändert hat.

„Retter immer öfter in Zeitnot“ lautet im September 2014 die Überschrift. Zu diesem Ergebnis kommt das „Strukturgutachten der Notfallrettung und der Notärztlichen Versorgung“, das sich in dem dicken Ordner befindet und das dieser Zeitung komplett vorliegt. Die Gutachter fordern darin einen zusätzlichen, dritten Notarztwagen für Mannheim, zudem mehr Rettungswagen.

Verfasst hat das Papier die Karlsruher Firma „Bera Sys“, die auf Strukturanalysen für Rettungsdienste und Krankenhäuser spezialisiert ist, nach Daten der Integrierten Leitstelle in Ladenburg. Basis ist die gesetzliche Hilfsfrist, definiert „von Eingang der Meldung bis Ankunft am Notfallort an Straßen“. Sie beträgt in Baden-Württemberg zehn, höchstens 15 Minuten, die in 95 Prozent der Einsätze erreicht sein muss. Anderswo ist die gesetzliche Frist kürzer. Aber nicht einmal diese Vorgabe wird in Mannheim erreicht. Der Notarzt kommt damals in gerade mal 91,8 Prozent der Fälle rechtzeitig – also so wie vorgeschrieben.

Mitarbeiter packt aus

Die Gutachter kritisieren eine „zu knappe Vorhaltung“ und fordern „eine höhere Sofortverfügbarkeit“, sehen „deutlich die Notwendigkeit“ eines dritten Notarzt-Einsatzfahrzeugs für Mannheim.

„Unterlassene Hilfeleistung“ kritisiert der „MM“. Bei schlimmen Schmerzen, wenn die Atmung stockt, das Herz nicht schlägt – da werden Sekunden zu Minuten. Angehörige von Verletzten oder Zeugen von Unfällen haben oft das Gefühl, dass es zu lange dauert, bis der Rettungswagen eingetroffen ist. Nun ist bewiesen: Es ist nicht nur ein Gefühl.

Doch das Gutachten ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Die „MM“-Veröffentlichung verursacht „einigen Wirbel“, wie der Betriebsratsvorsitzende einer Hilfsorganisation sagt. Die Retter wären gerne schneller, doch das Geld fehlt.

Kurz darauf meldet sich beim „MM“ ein Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle. Ihm wurde nicht gekündigt, aber er macht Gewissensgründe geltend. Als der „MM“ ihm Anonymität zusichert, gestattet der Mitarbeiter Einblick in Einsatzprotokolle. Sie belegen, dass es oft nicht so schnell geht wie nötig – aus Personalmangel, aber auch wegen fehlender Ortskenntnis der Ladenburger Disponenten in Mannheim. Kommunalpolitiker sind sich daraufhin schnell einig, dass Mannheim eine eigene Rettungsleitstelle und mehr Einfluss erhalten muss. Denn bislang sitzt die Stadt beim Thema Rettungsdienst nur am Katzentisch. Mannheim, Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreisbilden einen Rettungsdienstbereich. Die Entscheidungen fällt ein Gremium, in dem nur Vertreter von Krankenkassen und Hilfsorganisationen sitzen. Das Landratsamt vom Rhein-Neckar-Kreis hat die Rechtsaufsicht – Mannheim darf höchstens zuhören.

Minister reagiert

„Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland den Rettungsdienst nicht in Hände der Städte und Kreise gelegt. Das ist eine gefährliche Kuriosität“, erläutert im „MM“-Interview Roland Goertz, Lehrstuhlinhaber für Sicherheitsfragen der Uni Wuppertal. Und er warnt vor „gravierenden Nachteilen“ für Mannheim“, wenn das passiert, was die Landesregierung zudem noch plant: Danach soll nicht nur der Rettungsdienst weiter außerhalb von Mannheim disponiert werden, sondern bald auch die ganze Feuerwehr. Die Kommunalpolitik greift das Thema auf. Krankenkassen und Rettungsorganisationen reagieren auf die „MM“-Berichte zunächst abwiegelnd. Aber weniger als einen Monat nach dem „MM“-Bericht räumt man ein, dass man bei der Leitstelle Ladenburg „personell nachjustieren“ muss. Sie wird doch aufgestockt.

Als in den Jahren danach die Hilfsfrist wieder mehrfach verpasst wird, berichtet der „MM“ weiter mehrfach ausführlich. Nach und nach hat das aber Folgen. Im November 2014 bekommt Mannheim einen dritten Notarzt, seit Sommer dieses Jahres gibt es sogar einen vierten Notarzt. Die Zahl der Rettungswagen ist aufgestockt.

Seit Beginn 2019, nach vier Jahre langem Kampf, ist Mannheim wieder ein eigener Rettungsdienstbereich, hat die Rechtsaufsicht. Denn im März 2017 gibt Innenminister Thomas Strobl (CDU) grünes Licht, dass der große Rettungsdienstbereich wieder getrennt und Mannheim eigenständig wird. Die neue Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst nur für Mannheim in der Hauptfeuerwache solle im Frühjahr 2019 ihre Arbeit aufnehmen. Ob die Hilfsfrist künftig besser eingehalten wird – der „MM“ wird weiter darüber berichten.

