Kampf um olympische Anerkennung

Rund um den Globus für den Sport unterwegs: Manfred Schäfer. © Tröster

Er hat das international mit Abstand ranghöchste Amt unter all den vielen Mannheimern, die sich ehrenamtlich für den Sport engagieren – und doppelten Grund zum Feiern: Manfred Schäfer wird heute 75 Jahre alt. Zugleich hat der Präsident des Weltverbands der Eisstockschützen vor einigen Monaten ein für ihn ganz wichtiges Etappenziel erreicht und es geschafft, dass seine Sportart vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt wird.

„Mein jahrelanger Kampf hat sich gelohnt“, freut sich Schäfer. Stolz zeigt er den Brief aus Lausanne mit den fünf bunten Ringen, adressiert an das Büro des Weltverbandes „International Federation Icestocksport“ im Eissportzentrum im Herzogenried. „Lieber Herr Schäfer“ schreibt da IOC-Präsident Thomas Bach, um ihm dann auf Englisch die offizielle Mitteilung zu machen.

„Die Tür ist geöffnet, wir haben einen Fuß drin“, freut sich Schäfer über die Aufnahme seines Verbandes, dem Athleten aus fünf Nationen angehören, in der Olympischen Familie. Zwar wurde die Disziplin bei den Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen und 1964 in Innsbruck getestet, aber offiziell um Medaillen kämpfen durften die Stockschützen noch nicht. Manch einer denkt bei der Sportart auch eher an ein Hobby, bei Glühwein auf irgendwelchen Seen – nicht so Manfred Schäfer. Seit über 50 Jahren engagiert er sich für die Sportart, deren Professionalisierung und deren Anerkennung. Seit 1999 steht er dem Weltverband vor. „Wir bekommen jetzt immerhin Geld vom IOC für Entwicklungsprogramme“, so Schäfer. Er hofft, dass während der Sommerspiele 2020 in Tokio endgültig die Entscheidung fällt, seinen Sport ins Programm der Winterspiele aufzunehmen – dann wohl ab 2022.

Charmant und hartnäckig

Im Mai fliegt er wieder nach Australien, um dafür zu werben – wenn dort Sportverbände aus aller Welt tagen. Schließlich gibt es Widerstände, denn jede neuen Sportart bedeutet, dass der (finanzielle) Kuchen für die etablierten Disziplinen kleiner wird. Schäfer ist indes ein zäher, hartnäckiger Kämpfer – stets charmant und freundlich, in der Sache aber unbeirrbar, leistet er Überzeugungsarbeit. Buenos Aires, Peking, Kufstein – rund um den Globus ist er für seine Sportart unterwegs, ehrenamtlich.

Lange Personalchef bei Bopp & Reuther, Gilett und MWM, hat er sich – als andere an Ruhestand dachten – selbstständig gemacht. In der Augustaanlage betreibt Schäfer eine Zeitarbeitsfirma, die dem Nachtmenschen – der gerne noch nach Mitternacht E-Mails verschickt – auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit für sein Ehrenamt gibt.

Doch obwohl global unterwegs, engagiert er sich gleichfalls für seine Heimatstadt. Seit 1980 ist er Mitglied im „Ausschuss für Sport und Freizeit“ der Stadt als Sprecher der „Sachkundigen Einwohner“ und damit dienstältester Ehrenamtlicher in dem Gremium. Er war maßgeblicher Motor beim Bau und – nach einem Brand – Wiederaufbau des Eissportzentrums im Herzogenried. Für sportliche Fairness tritt er auch im Alltag ein – als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht und am Sozialgericht sowie im IHK-Prüfungsausschuss. Und er hilft immer wieder seiner Heimatstadt – ob als einer der ersten privaten Baumspender für die Wiederaufforstung der Augusta-Anlage oder als Finanzier der Turmbläser der Konkordienkirche.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019