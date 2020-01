Kampfkunst vor Westernkulisse

Ein Vampir fliegt in Zeitlupe durch die Luft. Das Schwert durchdringt seinen Körper, Blut spritzt. Eine Armee von Angreifern wirbelt Staub auf. Ihre Gegner feuern Gewehre und Pistolen ab. Mittendrin betet der Pfarrer – bis auch er zur Axt greift: Action-Szenen aus einem Teaser, einem Anreißerfilm, auf der Videoplattform YouTube.

Den Pfarrer spielt Benedikt Crisand, Mannheimer Schauspieler und einer der Hauptdarsteller in der Komödie „Mannheim – Neurosen zwischen Rhein und Neckar“ aus dem Jahr 2016. Mit dem Teaser wirbt er mit seiner Berliner Produktionsfirma „Lonely Donkey Films“ für ein geplantes Langfilmprojekt: einen Genre-Mix aus klassischen Western-, modernen Action- und Horrorfilm-Elementen. Dabei steht die Kampfkunst Martial Arts im Vordergrund – Techniken aus unterschiedlichen Kampfsportstilen und neue Stunts kommen darin zusammen.

Der Mannheimer Künstler erzählt in einem Café in Bahnhofsnähe von seinen Plänen. Gleich fährt er noch weiter: nach Luxemburg, wo er in einem Unternehmen einen Vortrag halten wird. „Ich wohne in Mannheim, arbeite in Berlin und lebe im Zug“, erzählt der 33-Jährige. Wegen des Klimaschutzes versuche er, Flüge so gut es geht zu vermeiden.

Auf Investorensuche

Crisand und sein Kollege Eskindir Tesfay denken groß: Sie planen eine internationale Produktion, die sie sowohl Kinoverleihern als auch Streaming-Diensten anbieten möchten. Das Drehbuch ist auf Englisch geschrieben. Nun suchen sie Produktionsfirmen, mit denen sie das Projekt als Partner umsetzen können. Als Drehort haben sie das südspanische Almeria im Blick: Die Wüste dort ist als „Wilder Westen Europas“ beliebte Filmkulisse.

Den Videoteaser indes haben sie in einer Berlin Industriehalle gedreht, an einem einzigen Wochenende. Die spektakulären Sprünge sind mit Hilfe von Schnüren entstanden, an denen die Schauspieler über einen Kran von Helfern in die Luft gezogen werden. Das Budget für den aufwendigen Kurzfilm war klein, drehen konnten sie ihn, weil Freunde mitspielen, weil „gute Kollegen“ sie unterstützen. Bislang steckt vor allem viel Herzblut in dem Projekt.

Für die Langfilm-Produktion braucht es natürlich mehr – zunächst einmal Geld. In Deutschland sei es schwer, für einen solchen Genre-Film Fördermittel zu bekommen, sagt Crisand. Deswegen ist das Team auf Investorensuche: Es braucht zwischen zwei und drei Millionen Euro. „Für einen deutschen Film wäre das schon ein ordentlicher Batzen – aber für eine internationale Produktion ist das nicht viel.“

Crisand weiß allerdings, dass sie da nichts Massentaugliches planen: „Natürlich ist das kein Til-Schweiger-Film, keine typisch deutsche Liebeskomödie.“ Aber es gebe in vielen Ländern eine Gemeinschaft, die Martial Arts „stark feiert“, vor allem in Asien, Nordamerika, Europa und Australien. „Diese Communitys wollen wir mit hochwertiger und innovativer Kampfkunst überzeugen.“ Crisand selbst hat in Mannheim Jiu Jitsu gelernt, auch mal Karate und Judo ausprobiert. Der Teaser auf YouTube zeigt vor allem Gewalt. Dabei handele es sich nicht um einen Teaser für den gesamten Film, sondern um ein Konzept für die Kampfszenen, erklärt Crisand: „Der Film soll nicht Gewalt verherrlichen, sondern die Kunst des Kampfes zeigen.“ Es gebe nur wenige große solcher Sequenzen, „nicht jede zweite Minute Gemetzel“. Stattdessen erzählten sie eine Geschichte, in der es um gesellschaftliche Konflikte geht: Fremde – ein Asiate und ein Dunkelhäutiger – kommen in die fiktive US-amerikanische Stadt Karlstown. Diese wird jede Nacht überfallen – und für die Einheimischen liegt nahe, dass die Fremden die Täter sind. Die Charaktere sind vielschichtig, beschreibt Benedikt Crisand: „In Karlstown gibt es nicht nur Gut und Böse.“ Die Hauptfigur sei bemüht, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Um den 20. Januar herum wird Crisand wieder einmal im Zug sitzen – diesmal auf der Fahrt nach Saarbrücken: Beim Filmfestival Max Ophüls Preis läuft das Werk „Cord“, das er als Produzent mit Autor und Regisseur Tim Garde gemacht hat. Der Beitrag über einen Vater, dessen Sohn ausgezogen – und aus seinem Leben verschwunden – ist, konkurriert im Wettbewerb „Mittellanger Film“ um Jury- und Publikumspreis.

Info: Teaser im Internet unter https://bit.ly/2FwPFGW

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020