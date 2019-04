Kandidaten beim Stadtjugendring

Zu einer Diskussionsrunde mit Kandidaten zur Gemeinderatswahl lädt der Stadtjugendring am heutigen Mittwoch ins Jugendkulturzentrum Forum (Neckarpromenade 56) ein. Die Runde findet im Anschluss an die Mitgliederversammlung statt – ab circa 19 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, wie es in der Ankündigung heißt. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/ 338 56 12 oder per Mail an info@sjr-mannheim.de wird gebeten. Ihr Kommen angekündigt haben Katharina Dörr und Thomas Hornung (CDU), Ralf Eisenhauer und Lena Kamrad (SPD), Nalan Erol und Dennis Ulas (Linke), Raymond Fojkar und Melis Sekmen (Grüne), Birgit Reinemund und Sabrina Wagner (FDP) sowie Roland Weiß (ML). imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019