„Kann mich für beide Länder freuen“

Von unserem Redaktionsmitglied

Heike Rentsch

Punkt 15.21 Uhr bricht das deutsche Team um Fußball-Europameisterschafts-Botschafter Philipp Lahm und Bundestrainer Joachim Löw in Jubel aus: Just in dem Moment, als UEFA-Präsident Aleksander Ceferin den Zettel mit der Aufschrift „Germany“ aus dem Umschlag zieht. Damit ist klar: Die EM 2024 wird in Deutschland stattfinden. Enttäuscht zeigen sich dagegen die Vertreter der Türkei. Bereits zum vierten Mal - nach den Anläufen für die EM 2008, 2012 und 2016 - hat das Land den Zuschlag nicht bekommen. Ganz so eindeutig wie die Reaktionen der Offiziellen sind die Gefühle der hier lebenden Türken und Deutschen mit türkischen Wurzeln nicht, wie eine Umfrage zeigt.

„Es sind gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hätte ich es begrüßt, wenn die Türkei auch mal den Zuschlag bekommen hätte“, sagt Tuncay Atacan, sportlicher Direktor beim Mannheimer Fußballclub Türkspor. „Auf der anderen Seite kann ich jetzt Spiele live anschauen.“ Beide Länder seien für ihn Heimat: „Ich fühle mich deutsch und habe auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Gleichzeitig bin ich aber in der Türkei geboren und habe dort Familie.“ Dieser Zwiespalt sei manchmal schwierig. Jedoch: „Ich bin auch im Vorteil, da ich mich für beide Länder freuen kann.“ Noch besser habe es sein Sohn: „Ich bin mit einer Kroatin verheiratet, mein Sohn ist in Deutschland geboren. Er hat somit drei Nationen, mit denen er mitfiebern kann.“

Auch politische Entscheidung

Ähnlich sieht dies Gizem Weber vom Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung aus Mannheim. „Das ist das gleiche Gefühl, wie wenn Deutschland gegen die Türkei spielt: Ich kann mich nicht für eine Seite entscheiden, aber egal, wie das Resultat ist, ich kann mich immer freuen!“ Allerdings hätte sie der Türkei den Zuschlag gegönnt. „Die EM hätte dafür gesorgt, dass es auch mal eine positive Berichterstattung über die Türkei gegeben hätte. Momentan liest man nur Negatives. Deshalb bin ich schon ein wenig enttäuscht.“

„Man muss sich nichts vormachen, es ist auch eine politische Entscheidung, nicht nur eine sportliche“, sagt Cem Yalçinkaya, stellvertretender Vorsitzender des Migrationsbeirats. „Die Türkei hat sich vier Mal beworben und ist nicht zum Zug gekommen. Für viele Türken wird dies als Signal gedeutet: Wir sind zwar Mitglied der UEFA, aber wir gehören nicht richtig dazu.“ Überbewerten will er solche Gefühle aber nicht, denn „den Alltag wird das nicht prägen“. Yalçinkaya, der früher sehr viel Fußball gespielt hat, freut sich nun auf die EM - und will auch zumindest bei einem Spiel live mitfiebern. Und er betont: „Fußball verbindet, das Politische wird dabei in den Hintergrund gerückt.“

Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut, die als migrationspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag gerade in Berlin den Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan miterlebt, sieht die Stimmung gespalten. „Das Thema polarisiert in der türkischen Gemeinde.“ Sie persönlich freut sich aber über die Vergabe: „So hat der DFB auch die Möglichkeit, Fehler aus der Vergangenheit aufzuarbeiten.“ Gerade in Hinblick auf die Debatten um Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Zumindest dann, wenn der Deutsche Fußball-Bund 2024 mit einem bunten und starken Team auftrete, das die Bevölkerung widerspiegele - „eben auch mit Spielern mit Migrationshintergrund“. Der Fußball könne so als bindendes Glied fungieren.

Der Bessere soll gewinnen

„Jetzt laden wir unsere türkischen Freunde nach Deutschland ein, andersrum hätten wir die deutschen Freunde in die Türkei geladen“, sagt Mustafa Cebrail Akbulut und lacht. Der Chef der türkischen Supermärkte Hüdaverdi in der Neckarstadt sieht die Vergabe gelassen: „Ich bin deutscher Staatsbürger mit türkischen Wurzeln - ob nun die Türkei oder Deutschland die EM ausrichtet, stimmt mich beides zufrieden. Ich bin in zwei Staaten zuhause.“ Allerdings hätte er der Türkei die Finanzspritze, die durch ein solches Großereignis ins Land kommt, gegönnt. „In der jetzigen Situation wäre es gut gewesen.“ Bestimmt werde er sich nun ein Spiel im Stadion anschauen: „Deutschland gegen Türkei oder gegen Frankreich wären meine Favoriten.“ Und wer soll gewinnen? „Der Bessere - sonst wäre es nicht Fußball -, der andere muss üben.“

Auf 2028 hofft nun Ismail Hakki Çahir, Vorsitzender der Ditib Mannheim: „Vielleicht kommt dann die Türkei zum Zug. Eventuell müssen wir noch mehr Leistung bringen, dann klappt es sicher.“ Für die Türken in Deutschland sei es nun aber von Vorteil, dass sie hier viele Mannschaften sehen könnten.

