Karibische Klänge durch Ukulayers

Vier Ukulelen und ein Schlagzeug geben am Mittwoch, 29. August, beim „Haste Töne?“-Konzert auf dem Museumsschiff des Technoseums ab 20 Uhr den Takt vor. Karten für den Auftritt der Ukulayers gibt es ab zwölf Euro im Vorverkauf an der Kasse des Technoseums zwischen neun und 17 Uhr und am Museumsschiff zwischen 14 und 18 Uhr. Zudem können spontan Entschlossene auch noch an der Abendkasse Tickets kaufen, teilte das Technoseum gestern mit.

Das Museumsschiff „Mannheim“ liegt unterhalb der Kurpfalzbrücke. Die „Haste Töne?“-Konzertreihe findet auf dem überdachten Achterdeck statt. Bei niedrigeren Temperaturen ist das Mitbringen von Jacken und Decken empfehlenswert. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018