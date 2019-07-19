Oststadt
Karl-Friedrich-Gymnasium
Ardan Akgün, David Altin, Dilara Altundemir, Zeynep Altuntas, Sophie Berlinghof, Leander Bischof, Emilia Zoi Hannah Boll, Benedikt Heinrich Boudgoust, Sofja Burczyc, Defne Cagan, Justus Degenring, Aleyna Demir, Anna Christina Dermatidis, Nico Angelo Dinapoli, Jonas Doll, Leopold Falsarella, Abdurakhmon Fatilloev, Niklas Fritz, Joris Gabrisch, Sarah Leah Ghilazghi, Laetitia Paula Alexandra Glatz, Pascal Gorke, Nelly Ziva Graf, Jan Granzow, Wiebke Haas, Tristan Petar Heinri Haltern, Deria Giulia Hassanzadeh, Laura Hober, Tim Holtermann, Thomas Huber, Noor Karim, Elena Karl, Melilssa Kaya, Josefine Klara Kirsch, Miriam Helena Marion König, Nadja Eva Königsmann, Linus Malte Kohl, Alina Lataj, Julius Valentin Lehmann, Marie Lotte Lehmann, Tristan Ludwig, Liza Luma, Carl Benjamin Mittler, Sarah Oparaku, Carl Nicolas Planer-Friedrich, Vincent Paul Reinhardt, Leon Rischkopf, Leandra Marthe Rose, Alina Sasu, Friederike Carlotta Schmahl, Juliana Schmitz-Roeckerath, Lea Schönleber, Melanie Siegler, Franka Sipos, Lilith Sipos, Beril Soylu, Barbara Julia Stößel, Henrik Stricker, Felix Udvari, Jonas Walzenbach, Aaron Marcel Joachim Weber, Sami Wedde, Evelyn Welk, Rokas Wille, Linda Wilson, Alena Wunderlich, Veronika Zgela, Florian Zink, Elvira Zymeri.
Staatliches Kolleg
Alexander Benz, Ruben Maximilian Grimm, Adzad Kusljugic, Nils Luickhardt, Aiman Zakzak.