Karl Heidenreich: Diskussion jetzt schnell beenden

Anzeige

Im Wettbewerb der Städte um die Ansiedlung und den Erhalt von Unternehmen sowie um die Gewinnung von Führungskräften spielen die sogenannten weichen Standortfaktoren oft eine entscheidende Rolle. Hierzu zählt das Angebot an Kunst und Kultur. Ein unverzichtbarer Leuchtturm in der Metropolregion Rhein-Neckar ist das Nationaltheater. Gerade in den letzten Jahren hat das Theater mit anspruchsvollen Inszenierungen und Auszeichnungen (wie Opernhaus des Jahres) auch bundesweit wieder für Aufsehen gesorgt. Das Nationaltheater ist ein das Stadtbild prägendes Gebäude und ein herausragendes Beispiel einer gelungenen Nachkriegsarchitektur, das unbedingt erhalten werden muss. Nachdem die Verwaltung überzeugend dargelegt hat, dass ein Abriss weder aus finanziellen Gründen noch wegen des Denkmalschutzes in Betracht kommt, muss diese Diskussion jetzt schnell beendet und alle Kraft darauf gelegt werden, die finanziellen Mittel zu beschaffen, damit dieser Kraftakt unserer Stadt mit maßgeblicher Förderung des Landes, des Bundes, der Wirtschaft und mit Einbindung der Bürgerschaft gestemmt werden kann.

Karl Heidenreich, ehemaliger Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit Sitz in Mannheim