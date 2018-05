Karmen Strahonja: Kultur seit jeher die Triebfeder

Anzeige

Kulturelles Leben ist für eine Stadt von existenzieller Bedeutung – gerade in Mannheim ist Kultur seit jeher die Triebfeder für gesellschaftliche und städtische Entwicklung. Kunst und Kultur ziehen die Menschen nicht nur an, sondern binden sie auch. Das Nationaltheater nimmt hier eine herausragende Stellung ein. Schon immer wurden hier bahnbrechende kulturelle Entwicklungen angestoßen und umgesetzt. Mit der Uraufführung von Schillers „Räuber“ setzte das Theater einen Meilenstein. Bis heute erfindet sich das Haus mit innovativen Inszenierungen und Veranstaltungskonzepten wie dem Mannheimer Sommer immer wieder neu – eine Eigenschaft, die für Mannheim typisch ist. Auch touristisch spielt das Nationaltheater natürlich eine große Rolle für die Stadt – mehr als 1300 Vorstellungen locken über 300 000 Besucher pro Jahr in die Stadt. Das Nationaltheater Mannheim ist nicht nur ein wichtiges Flaggschiff, sondern auch Kulturdenkmal. Das Gebäude trägt den Geist des Neubeginns in sich und ist gerade für die Mannheimer auch ein wichtiges Identifikationssymbol. Eine Sanierung ist deshalb auch im Hinblick auf die weitere kulturelle Stadtentwicklung von großer Bedeutung.

Karmen Strahonja ist Geschäftsführerin des Stadtmarketings