Karte zeigt energetische Schwächen

Im Rahmen des Innovationsprojektes CLIMAP hat die MVV im vergangenen Jahr die Stadtteile Gartenstadt und Schönau mit einem mit einer Thermografie-Kamera ausgestatteten MVV-Auto befahren, um energetische Auffälligkeiten an Gebäudefassaden zu ermitteln. Aufgrund der laut dem Energieunternehmen bisher „sehr erfolgversprechenden Ergebnisse“ sollen nun in den kommenden Wochen nun weitere Stadtteile der Quadratestadt befahren werden.

Widerspruch möglich

Ziel ist die thermografische Erfassung der gesamten Stadt. Die Bilder schaffen die Grundlage für eine von MVV geplante Wärmelandkarte für beide Städte. In dieser werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst dargestellt. Zudem haben Hauseigentümer die Möglichkeit, einen individuellen Energiebericht über ihr Gebäude zu kaufen. Der zeigt nach MVV-Angaben mögliche Schwachstellen bei der Wärmedämmung von Häusern auf.

Die Wärmelandkarte und die Energieberichte für die Gartenstadt sind bereits auf www.climap.de verfügbar. Dort sollen im Sommer auch alle weiteren Stadtteile abrufbar sein. Es werden laut MVV keine Wärmebilder einzelner Gebäude, Personen oder Pkw veröffentlicht. Für Eigentümer, die einer Darstellung ihrer Immobilie beziehungsweise der Nutzung in der MVV Wärmelandkarte widersprechen möchten oder allgemeine Rückfragen zu dem Thema haben, ist die MVV jederzeit per Mail an kontakt@mvv.de erreichbar. scho

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021