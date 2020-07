Karussells in den Stadtteilen?

Es wird auf höchster Ebene entschieden: Am Dienstag berät die Dezernentenkonferenz im Rathaus, also Oberbürgermeister und alle Bürgermeister, ob und wo im Stadtgebiet Schausteller Fahrgeschäfte oder Imbissbuden aufstellen dürfen. SPD und CDU machen der Verwaltung Druck, auf diese Weise den unter der Corona-Pandemie leidenden Schaustellern zu helfen und zugleich den Bürgern in den Sommermonaten Abwechslung zu bieten.

„Wir sind in den Startlöchern“, so Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim, die für Mess, Märkte und Außenwerbung zuständig ist. Schon im Mai habe sie ein Konzept ausgearbeitet und Anfang Juni bei der Stadt eingereicht: „Jetzt warten wir auf die Genehmigung.“

Sie folge damit auch einem „Auftrag der Politik“, nach Möglichkeiten zu suchen, „wie Schausteller, die unter dem Verbot von Großveranstaltungen leiden, integriert in die Stadt ihrem Gewerbe nachgehen können“. Zugleich wolle man „den vielen Menschen etwas bieten, die in diesem Sommer nicht oder kaum in Urlaub gehen können“. Sie sei überzeugt, dass dies „unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich ist“. Gleich zwei Ideen dazu habe sie entwickelt und am Freitag auch dem Aufsichtsrat vorgestellt. Igel nennt es „mobiles Verkaufs- und Freizeitangebot“ nach dem Vorbild des Kinderkarussells, das schon seit Jahren auf dem Marktplatz in G 1 steht und gut angenommen wird.

„Mobiler Freizeitpark“

Sie möchte den Marktplatz jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag, dazu stets die Kapuzinerplanken, den Alten Meßplatz sowie die sonst vom Oktoberfest genutzte Fläche am Landesmuseum den Schaustellern anbieten. Möglich wären zudem zeitweise zehn Vorort-Marktplätze.

Überall dort könnten jeweils ein Fahrgeschäft und bis zu zwei Getränke-/Imbissstände aufgestellt werden. „Aber ohne Tische, ohne Essen vor Ort, nur zum Mitnehmen“, wie Igel betont. Geöffnet werden dürfe nur, wenn die Plätze nicht von den Markthändlern gebraucht werden, und nur werktags 11 bis 20 Uhr. Die Standorte sollten unter jenen Schaustellern verlost werden, die sonst seit Jahren nach Mannheim auf die Mess kommen. „Die wollen wir ja unterstützen“, so Igel. Sie sollten daher auch nur eine günstige Miete und eben den Strom zahlen.

Für größere Fahrgeschäfte entwickelten Igel und ihr Team das Konzept „Mobiler Freizeitpark“ auf dem Neuen Meßplatz. „Den müsste man einzäunen, aber da wäre auch ein Biergarten denkbar, Einbahnregelungen oder geführte Spaziergänge, das geht alles“, so Christine Igel.

„Das ist ein richtiger Ansatz“, lobt Stephan Schuster, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes. Die Stadt müsse aber die Infrastruktur stellen: „Geld haben wir keines, die meisten von uns haben seit Weihnachten keine Einnahmen“, so Schuster. Gerade hat er mit vielen Kollegen an der großen Schausteller-Demonstration in Berlin teilgenommen, wo der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zu der Gruppe stieß.

„Das ist alles so zäh in Mannheim“, beklagt Schuster. Nicht jeder der angebotenen Plätze werde sich vermutlich rentieren, aber „es ist ein Versuch wert, irgendwas muss jetzt relativ schnell passieren, wir müssen wieder selbst Geld verdienen, die Nerven liegen blank bei den Kollegen, sie haben pure Existenzangst“.

Nach Ansicht von Löbel wird Hilfe „höchste Zeit, denn bald geht einigen die Puste aus – und das völlig unverschuldet“, so Löbel. Die CDU hat schon Ende April einen Antrag gestellt, Schausteller auf Wochenmärkte zu lassen und das Konzept für einen „kleinen Jahrmarkt“ zu entwickeln. Die SPD beantragte Mitte Juni einen corona-gerechten Vergnügungspark auf dem Neuen Meßplatz, was die SPD-Stadträte Thorsten Riehle und Stefan Fulst-Blei jetzt bekräftigten. „Mir geht das alles zu langsam, zu behäbig, in anderen Städten und Bundesländern klappt das doch auch mit festen Regeln“, sagt Riehle. Freizeitparks dürften ja auch längst öffnen. „Wir sind schon sauer, dass die Stadtspitze immer noch nichts umgesetzt hat. Der Oberbürgermeister muss jetzt endlich handeln“, fordert CDU-Fraktionschef Claudius Kranz.

