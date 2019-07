Kassen gegen Kliniken

Von einer „Punktlandung“ spricht Jörg Herth, Präsident des Sozialgerichts Mannheim: 2018 sind mit insgesamt 3877 Verfahren – davon 292 Rechtsschutz-Anträge, ansonsten Klagen - gerade mal vier Fälle weniger als 2017 eingegangen. Das an den Planken (P 6, 20- 21) residierende Fachgericht, das mit seinen derzeit 15 Richtern (fünf in Teilzeit) auch für Heidelberg und die Kreise Rhein-Neckar sowie Neckar-Odenwald zuständig ist, legt seinen Geschäftsbericht stets im Juli vor – was einen Ausblick ins laufende Jahr ermöglicht. Und da zeigen die Eingangszahlen der ersten sechs Monate im Vergleich mit denen von 2018 einen Anstieg um 102 Verfahren (knapp sechs Prozent).

Bereits 2018 haben Klagen im Rechtsgebiet Krankenversicherung um satte 57 Prozent zugelegt. Wobei es vor allem um Vergütungen zwischen Krankenhäusern und Kassen ging. Häufig werde darum gestritten, ob eine stationäre Behandlung überhaupt nötig oder zu lang war, erläutert Jennifer Kölsch von der 15. Kammer. Dazu ein Beispiel: Ein Nierenzentrum hat eine Patientin, die schon lange auf Dialyse (Blutwäsche) angewiesen war, während einer dreiwöchigen Klinikbehandlung auf die geplante Transplantation einer Lebendniere vom Ehemann medizinisch vorbereitet. Mit dem Argument, dies hätte auch ambulant erfolgen können, verlangte die Krankenversicherung 30 000 Euro zurück. Ein Gutachten wies darauf hin, dass der Patientin vorab die geschädigten Nieren hatten entfernt werden müssen. Das Sozialgericht wies die Klage der Kasse ab. Die eingelegte Berufung läuft noch.

Kurze Verfahrenslaufzeiten

Zu spüren bekam das Gericht die im November bundesweit einsetzende Klagewelle, weil sich für Kassen die Verjährungsfrist für Rückforderungen an Hospitäler auf zwei Jahre reduzierte. Knapp die Hälfte dieser Fälle hat sich inzwischen erledigt. Präsident Herth und der für Pressearbeit zuständige Sozialrichter Rolf Mack betonen, dass in Mannheim Klageverfahren als Mittelwert innerhalb eines dreiviertel Jahres abgeschlossen werden – „das ist die kürzeste Verfahrenslaufzeit in Baden-Württemberg“, kommentiert Herth. Nach wie vor dominieren (mit 1033 von 3877 Verfahren) Konflikte beim Thema Hartz IV. Hingegen sind Streitigkeiten zur Rentenversicherung um 21 Prozent zurückgegangen. Herth: „Die Rente mit 63 hat eine Menge Druck rausgenommen.“

2019 dürfte ein spannendes Jahr werden: Ab 15. Oktober wird für all neu eingehenden Klagen die elektronische Akte eingeführt. „Wir sind gut aufgestellt.“ Dennoch ahnt Herth: „Wir werden wohl anfänglich durch ein Tal der Tränen gehen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019