Kassiererin stellt Diebin

Dekorationsartikel für eine Party im Wert von knapp 17 Euro hat am Hauptbahnhof eine Frau aus Lampertheim versucht zu stehlen. Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, wurden die Beamten am Dienstagnachmittag zu dem Laden gerufen. Dort wollte die 48-Jährige lediglich drei Luftballonpackungen an der Kasse bezahlen. Auf Nachfrage der Kassiererin gab die Dame an, keine weiteren Waren zu haben. Der Aufforderung, die Handtasche zu öffnen, kam die von der Elfenbeinküste stammende Frau widerwillig nach – darin waren zwei LED-Ballons, zwei Girlanden, drei Geschenkanhänger, eine Geschenktüte sowie eine Geburtstagskrone. Gegenüber der Bundespolizei räumte die Frau die Tat ein. Die beinahe gestohlenen Deko-Artikel wurden noch vor Ort an die Geschädigte zurückgeben. Die 48-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019