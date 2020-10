Mannheim.Unbekannte haben in Mannheim einen Katalysator aus einem Auto gebaut. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag. Der Opel eines 58-Jährigen stand in Rheinau „Am Rheinauer See“. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu dem Diebstahl an die Polizei zu wenden, unter 0621 833970.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020