Katharina Barley: Ehre, den CSD in Mannheim zu repräsentieren

Mannheim.Katharina Barley, Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin, freut sich über ihre Schirmherrschaft beim heutigen CSD in Mannheim. Es sei eine besondere Ehre, in einer Multikulti- und toleranten Stadt wie Mannheim den CSD zu repräsentieren, sagte die SPD-Politikerin auf der Eröffnungspressekonferenz des austragenden Vereins für Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS). "Es bleibt für die Gleichberechtigung von homosexuellen und intersexuellen noch viel zu tun, aber wir sind auch durch die Verabschiedung der längst überfällige Ehe für alle auf einem guten Weg."

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz betonte den symbolischen Wert des heutigen Tages für die ganze Gesellschaft. Die Frage nach Repräsentanz und Toleranz von anderssexuellen Mitbürgern sei ein "Gradmesser für die Frage, wie Vielfalt in Mannheim generell funktioniert". Politik für Gleichheit sei vor allem auch eine lokale politische Angelegenheit, nicht nur eine bundespolitische.

Harald Blaull unterstrich derweil die Wichtigkeit, "dass wir keine Menschen und Familien zweiter Klasse sind". Der Vorsitzende des CSD Rhein-Neckar sieht in dem Motto des heutigen Tages "Mehr Liebe wagen" einen generellen Kampf gegen eine "hasserfüllte und polarisierende Gesellschaft" und solidarisierte sich mit anderen Minderheiten. "Wenn wir keine Empathie für andere Minderheiten empfinden, dürfen wir uns nicht beschweren, wenn diese auch keine für uns empfinden."