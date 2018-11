Katholiken müssen passen

Er ist zutiefst frustriert, ja spürbar verletzt – und will nicht mehr darüber reden: Bernhard Kohl. Seit der Gründung der Mannheimer Notfallseelsorge 2004 war der Wallstadter Diakon engagiert dabei. Heute um 18 Uhr, beim „Blaulichtgottesdienst“ in der ASB-Fahrzeughalle in Käfertal, wird er verabschiedet – was nicht nur für ihn ein Einschnitt ist. Obwohl es sich um einen Ökumenischen Dienst handelt, gibt es dann keinen Katholischen Koordinator mehr, weil sich die Katholiken de facto fast ganz zurückziehen.

„Wir geraten dadurch in eine Schieflage“, ärgert sich darüber Claudia Krüger, Diakonin und Evangelische Koordinatorin des Dienstes. Sie wird ihr Amt nun ohne katholisches Gegenüber ausüben – „bis auf weiteres“, wie es offiziell heißt. Denn bis auf Gemeindereferent Stefan Kraus, der neu anfangen will, besteht auf katholischer Seite Fehlanzeige – bei einem Dienst, der eigentlich paritätisch zwischen den Konfessionen aufgeteilt sein soll.

Kohl weist seit Jahren auf dieses Manko hin, aber vergeblich. Das liegt nicht nur am generellen Priestermangel. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen den Konfessionen. Bei Evangelischen Geistlichen ist die Mitarbeit in der Notfallseelsorge Teil der offiziellen Stellenbeschreibung, die nötige Arbeitszeit wird eingerechnet. Kohl hat lange dafür geworben, das auch auf katholischer Seite so zu regeln – und verbirgt nun seine Enttäuschung nicht, dass er lange ein kein Gehör fand. Dies bedeute aber für Pfarrer, Pastoral- und Gemeindereferenten, „diesen Dienst zusätzlich zu den regulären, alltäglichen Aufgaben zu übernehmen“, sagt der 61-Jährige.

Einsätze nehmen zu

„Notsituationen treten auch mitten in der Nacht, während des Religionsunterrichts oder während einer Taufe ein.“ Dabei sei man „als Teil des Seelsorgeteams einer Gemeinde darauf angewiesen, dass die Kollegen dieses zusätzliche Engagement mittragen“, fasst Kohl zusammen, „von der Familie ganz zu schweigen“. Drei Viertel der Einsätze, das zeigt eine Auswertung von 2015, sind nachts zwischen 2 und 4 Uhr, ziehen sich oft über mehr als zwei Stunden hin. Katholische Notfallseelsorger bekommen aber keinerlei Entlastung, machen das praktisch im Ehrenamt. Schritt für Schritt haben sich immer mehr Katholiken daher zurückgezogen. Bereits 2016 hat Kohl zwar Alarm geschlagen – ohne Ergebnis.

„Die Situation ist bekannt, wir machen uns Gedanken um eine Lösung“, erklärte das Katholische Stadtdekanat jetzt wieder dazu. Auf evangelischer Seite sorgt das für Verstimmung. „Es stellt sich schon die Frage, ob dort, wo Ökumenische Notfallseelsorge draufsteht, noch Ökumene drin ist“, so Claudia Krüger, „oder ob sich die katholische Seite auf die Rolle als Geldgeber reduziert“. Dabei habe die Deutsche Bischofskonferenz Notfallseelsorge „dezidiert als eine der Kernaufgaben der Kirche benannt“, sagt sie mahnend. Sie hoffe, „dass sich das auch in Mannheim wieder in irgend einer Weise niederschlagen wird“.

Der Bedarf sei schließlich da. „Die Zahl der Einsätze steigt, sie werden auch schwieriger, komplexer, dauern immer länger“, so Krüger. Zugenommen hätten die Alarmierungen wegen drohender Suizide, Gewalttaten und häusliche Gewalt. Zudem bittet die Polizei vermehrt um Hilfe: „Junge Polizisten sind nicht darauf vorbereitet und auch überfordert, Todesnachrichten an Angehörige zu überbringen, also werden wir angefordert“, so Krüger.

Ging es anfangs nur darum, Angehörigen oder Einsatzkräften beizustehen, die oft ganz schlimmen Erlebnisse, Bilder und Gerüche besser zu verarbeiten, kämen „immer größere Herausforderungen“ auf die Notfallseelsorger zu. Das reiche von traumatisierten Personen bis zur Mitarbeit in Stäben, um Psychosoziale Krisenintervention bei Großschadenslagen zu koordinieren.

Die Stadt hat auf den Mangel an Geistlichen schon vor zwei Jahren reagiert: Erster Bürgermeister Christian Specht initiierte einen Aufruf, und fünf Mitarbeiter der Stadt durchliefen freiwillig die Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule zur psychosozialen Notfallversorgung. Sie werden heute beim „Blaulichtgottesdienst“ verpflichtet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018