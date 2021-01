Seit seiner Jugend in der Kirche aktiv: Horst Schmelcher. © privat

Im neuen Lebensjahr „gönnt“ er sich einen Umzug. Doch jetzt wird Horst Schmelcher erst einmal 80 Jahre alt – noch in seiner Wohnung. Aber bald zieht er in eine der barrierefreien Wohnungen im Caritas-Zentrum St. Franziskus am Taunusplatz und damit an einen Ort, dessen Entstehung er selbst intensiv begleitet hat. Zwar ist der langjährige Vorsitzende des Katholischen Dekanatsrats nicht mehr ganz so gut zu Fuß, aber weiter intensiv engagiert für seine Kirche, von der Sozialstation bis zum Kinderheim St. Josef Käfertal oder als Ritter vom Heiligen Grab.

Beruflich widmete er sich stets Schwer- und Schwerstbehinderten sowie Menschen mit Berufskrankheiten. 48 Jahre und zehn Monate stand Schmelcher im Dienste der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN), er hatte sich vom Verwaltungslehrling zum Oberamtsrat hochgearbeitet.

Viel Herz und Kraft

Bekannt wurde der groß gewachsene, stets Herzlichkeit und Fröhlichkeit ausstrahlende Mann aber in erster Linie durch sein kirchliches Engagement. Es wurde bereits 2005 mit dem päpstlichen Gregoriusorden, 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz und 2009 mit der Prälat-Bauer-Medaille als höchster Auszeichnung des Stadtdekanats gewürdigt.

Schmelcher ist ein katholisches Urgestein Mannheims, die Kirche seit seiner Zeit als Jugendleiter seine Heimat. Mit viel Herz und Kraft, aber auch Mut und Ehrlichkeit sowie nie unkritisch hat er sich stets enorm eingebracht. 15 Jahre, bis 2006, stand er an der Spitze des Dekanatsrats, des höchsten Gremiums der katholischen Laien. Ab 2000 wirkte er für zehn Jahre als bisher einziger Mannheimer im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken mit. Zudem war er Mitglied im Freiburger Diözesanrat und dem Kirchensteuerparlament der Erzdiözese. pwr

