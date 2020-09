Katia Belley Duo tritt Donnerstag auf

Nach dem erfolgreichen Auftakt der neuen Reihe „Musik im Quadrat“ auf dem Kapuzinermarkt findet am kommenden Donnerstag, 10. September, die zweite Veranstaltung in der City statt. Standort ist dieses Mal die Planken-Seitenstraße zwischen P 3 und P 4 vor dem Perché No und dem Moha Café, wieder in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr. Die Musik kommt vom Katia Belley Duo. Die Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsaktion der Werbegemeinschaft Mannheim City in Kooperation mit der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim und Startup Mannheim im Rahmen der Unesco City of Music. „Wir wollen mit einem attraktiven Musikprogramm zur Belebung der Innenstadt beitragen“, sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. In den nächsten Wochen wird es noch drei Konzerte geben, das nächste am Donnerstag, 24. September, vor dem Bistro Binokel auf den Kapuzinerplanken. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020