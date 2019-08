Katze verursacht Verkehrsunfall

Wegen einer Katze ist ein 49-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Auf der Vogelstang gegen ein geparktes Auto geprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann am Donnerstag gegen 14.25 Uhr von der Brandenburger Straße kommend in Richtung Fürstenwalder Weg, als die Katze plötzlich über die Straße rannte. Der 49-Jährige riss nach eigener Aussage das Lenkrad herum und prallte am linken Fahrbahnrand gegen den anderen Wagen, der quer über die Fahrbahn geschoben wurde und auf der anderen Straßenseite gegen ein drittes Auto stieß. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019