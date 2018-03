Kaufen und helfen

Anzeige

Mannheim.Im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche in der Neckarstadt heißt es am Samstag, 17. März, „Kindermarkt-Schnäppchen sichern und krebskranken Kindern helfen!“ Von 9.30 bis 12 Uhr findet in den Räumen der Pfarrei an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Nebeniusstraße ein Kindersachen-Flohmarkt zugunsten des Ortverbands der Deutschen-Leukämieforschungs-Hilfe (DLFH) statt.

Organisiert wird der Markt seit mehr als 30 Jahren im Frühjahr und Herbst von Ehrenamtlichen. Unter Eltern, Schwangeren, angehenden Großmüttern oder Tanten sei die Benefiz-Veranstaltung mit ihrer großen Auswahl an gut erhaltener Second-Hand-Kinderkleidung, Babyausstattung, Spielwaren, CDs und Büchern für alle Altersgruppen besonders beliebt, heißt es: „Bei dem Flohmarkt lässt sich nicht nur das eine oder andere Schnäppchen machen, sondern jeder Einkauf unterstützt an Leukämie erkrankte Kinder und ihre Familien.“

Alle Verkäufer verzichten auf 36 Prozent ihres Erlöses. Diese Summe fließt direkt an die Mannheimer Aktion für krebskranke Kinder. So konnte das Kindermarkt-Team 2017 5400 Euro an die DLFH Mannheim übergeben. Seit Bestehen des Marktes kamen mehr als 160 000 Euro für den guten Zweck zusammen.