Kaufhof in N 7: Donnerstag wohl Schluss

„Es ist definitiv Schluss!“ Bis zu letzt hatte Peter Zysik in seiner Funktion als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH noch um den Erhalt der Mannheimer Filiale in N 7 gekämpft – trotz des dort bereits laufenden Abverkaufs. Zwei Mal war er jüngst nach Mannheim gekommen, um sich auf Kundgebungen mit den Mitarbeitern solidarisch zu zeigen: „Aufgeben ist keine Option“, hatte er noch vor wenigen Tagen bei der symbolischen Menschenkette vor der bedrohten Filiale gesagt, „wir kämpfen bis zuletzt.“

62 Filialen sollten ursprünglich geschlossen werden, so sah es das im Juli vorgestellte Rettungskonzept vor, als Galeria Karstadt Kaufhof sich noch im Insolvenzverfahren befand. Einige der bedrohten Zweigstellen schafften es noch, kurzfristig von der Schließungsliste gestrichen zu werden, die Zahl reduzierte sich zwischenzeitlich auf 50. Sabine Jakoby, die Betriebsratsvorsitzende in N 7, hegte noch Hoffnung, dass auch ihr Haus weiterleben könnte. Eine definitive Aussage zur Schließung hatte sie vom Galeria Karstadt Kaufhof-Vorstand ja noch nicht erhalten, das weckte noch Hoffnung. Doch nun ist das definitive Ende für 41 Filialen gekommen, darunter befindet sich auch die in N 7.

Keine Nachricht vom Vorstand

Peter Zysik konnte letztlich dieser Zeitung am Dienstag auch nur das bestätigen, was er schon am Freitag nach einem Gespräch mit dem Firmenvorstand der Mannheimer Betriebsratsvorsitzenden mitteilen musste: Es ist aus! „Ich war Überbringerin der schlechten Nachricht.“ Sabine Jakoby wollte genau das vermeiden, aber es ging nicht anders, der Firmenvorstand gab keine offizielle Erklärung zur Zukunft der Mannheimer Filiale in N 7 ab, auch ein zugesagter Anruf bei ihr erfolgte nicht: „Wir haben lange auf eine Nachricht gewartet, die Kollegen haben auf eine Nachricht gewartet.“ Es war keine leichte Aufgabe für sie, den Mitarbeitern dann die schlechte Botschaft zu überbringen, ihnen sagen zu müssen, dass es nun definitiv vorbei sei.

Doch auch wenn es eine schlechte Nachricht war, sie sorgte bei den Mitarbeitern wenigstens für Gewissheit, Klarheit und – ganz erstaunlich – auch für Erleichterung: „Die Stimmung heute ist unter den Mitarbeitern deutlich besser als noch letzte Woche“, so Jakoby, „denn auch wenn es schlimm ist für viele, die Ungewissheit ist jetzt vorbei, wir wissen jetzt alle, woran wir sind.“

Zumindest wissen die Mitarbeiter nun, dass ihre Zukunft nicht mehr in N7 sein wird. Kurzfristig wissen sie jetzt, wie es die nächsten Tage noch für sie weitergeht. Die langfristige Perspektive indes ist für viele der seit Jahrzehnten dort beschäftigten aber unklar. „Bei jeder geschlossenen Filiale und bei jedem entlassenem Mitarbeiter blutet mir das Herz“, so Zysik.

Fragezeichen bei Mitarbeitern

Eigentlich sollte an diesem Samstag, 17. Oktober, Schluss sein mit dem Verkauf, so hieß es ursprünglich: „Am Freitag ist offiziell letzter Verkaufstag in N 7“, sagt Jakoby – so wurde es ihnen noch vor einigen Tagen mitgeteilt. Doch die Countdown-Uhr am Eingang der Filiale zeigt am Dienstag schon etwas anderes an: „Nur noch drei Tage.“ Demnach wäre der letzte Verkaufstag am Donnerstag. „Wir gehen davon aus, dass wir schon am Donnerstagabend für immer schließen werden“, wie Jakoby erklärt. Es hatte die letzten Tage viel Frequenz in N 7 gegeben, viele Besucher, die die reichlich reduzierte Ware gekauft haben. „Wir sind fast leer.“ Tatsächlich befinden sich im Untergeschoss schon keine Waren mehr, dort ist nur noch eine Kasse in Betrieb, um den Ansturm an der Hauptkasse im Erdgeschoss abzufangen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im ersten Obergeschoss, auch dort ist es fast leer, die Stockwerke darüber sind schon seit Tagen für den Besuchsverkehr nicht mehr zugänglich. Der Rest kommt ins Erdgeschoss, aber auch dort liegt nicht mehr viel in den Regalen. „Wenn wir keine Waren mehr haben, brauchen wir auch nicht zu öffnen“, so Jakoby über eine mögliche frühere Schließung. „Wir freuen uns, Sie weiterhin in unserer Filiale am Paradeplatz begrüßen zu dürfen“, steht werbewirksam auf dem Kassenbon, den die letzten treuen Kunden in der N 7-Filiale in diesen Tagen im Schlussverkauf erhalten. Das gilt leider nur für die Kunden, nicht aber für die Mitarbeiter in N 7. Für die ist diese Woche endgültig Schluss.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020