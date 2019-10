Kaum Platz für Tiere

Von unserem Redaktionsmitglied

Angela Boll

Wie wär’s mit Pascha? Ein stattlicher Bursche. Stark und kräftig. Er könnte einem glatt Angst machen, wenn er sich nicht sofort in Kuschelpose werfen würde, sobald ein Mensch sein Gehege betritt. Pascha lebt seit 2017 im Mannheimer Tierheim und er gehört zu den Hunden, die nur schwer vermittelbar sind. Herbert Rückert, Vorsitzender des Tierschutzvereins erklärt Paschas Problem: „Er ist nicht für die Wohnung geeignet.“ Der türkische Kangal brauche ein großes Gelände und zugleich viel menschliche Zuwendung – „ein Schmusebär mit Freiheitsdrang“.

42 Hunde beherbergt das Tierheim aktuell, so viele wie selten zuvor, betont Rückert und er hofft, dass beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag bei Mensch und Tier der Funke überspringt und an der ein oder anderen Stelle ein Bund für’s Leben geschlossen wird. Denn es herrscht akuter Platzmangel auf der Friesenheimer Insel. Unter den 42 Hunden sind wie schon häufig in den vergangenen Jahren wieder viele importierte Artgenossen aus dem europäischen Ausland. Ein Problem, das dem Tierheim schon lange zu schaffen macht. Über das Internet werden Welpen günstig angeboten und verkauft. Oft sind es Tiere, die viel zu früh von der Mutter getrennt und medizinisch nicht versorgt wurden. „Da ist ein regelrechter Markt entstanden“, so Rückert. Nach den Übergaben, die in der Regel auf Rastplätzen stattfinden, würden die Leute bald feststellen, dass die Tiere krank und geschwächt seien.

Rückert weist daraufhin, dass Käufer in der EU unbedingt auf den blauen Heimtierpass bestehen sollten, sowie auf die Tollwutimpfung, deren Wirksamkeit bereits überprüft worden sein muss. „Das heißt: die Welpen müssen mindestens zwölf Wochen alt sein“, klärt der Experte auf. Denn erst mit acht Wochen dürften die Kleinen geimpft werden, weitere vier Wochen müssten verstreichen, um die Wirksamkeit bestätigen zu können. Rückert weiß, dass im Ausland längst Tiere speziell dafür gezüchtet werden, um sie dann günstig zu verkaufen. „Wenn ein reinrassiger Hund für 300 Euro angeboten wird, müssen die Alarmglocken läuten“, betont er.

Erfahrung gefragt

Es sei löblich, dass heutzutage viele bereit wären, einen Hund im Ausland von der Straße zu retten. Das will der Fachmann nicht schlechtreden. Aber damit sei das Problem noch nicht gelöst. „Die Leute haben die Absicht, den Tieren hier ein besseres Leben bieten, oft müssen sie allerdings feststellen, dass die Tiere durch ihre Erfahrungen oft verhaltensgestört sind. Das ist eine große Aufgabe.“ Liebhaber, die ein solches Tier in ihren Haushalt holen, sollten viel Ahnung von Hunden haben, rät Rückert. Und doch bekommt er auch viel Kundschaft dieser Art, die er wiederum zu der schwer vermittelbaren Spezies zählt.

Mit 25 Schlangen haben sich derzeit auch die Reptilien auf der Friesenheimer Insel breit gemacht. Erst kürzlich waren in Sandhofen drei Boas in einer schwarzen Tonne entdeckt worden. „Der Besitzer hat sie ausgesetzt“, ist sich Rückert sicher – typisch bei Reptilien: „Die sind exotisch und spannend jedenfalls am Anfang, jeder Verwandte darf dann mal dabei zusehen, wie die Schlange andere Tiere verschlingt. Aber irgendwann erlischt der Zauber, die Tiere wachsen und nehmen Platz weg.“ Ausgewachsene Schlangen los zu werden, das sei exterm schwer, weiß Rückert: „Also: Ab in die Tonne und weg damit. So hat der Besitzer sein Problem gelöst.“ Rückert aber bleibt darauf sitzen, und deshalb wird es im Tierheim langsam deutlich zu eng für Hund, Katz’ und Maus. „Ich muss im Moment alle Privatleute, die ihr Tier bei uns abgeben möchten, heimschicken.“

Zwar habe er noch noch wenige Plätze frei, die müsse er aber für die Behörden frei halten. Denn die Stadt muss immer wieder Tiere aus verwahrlosten Wohnungen heraus holen und sie von ihren Haltern trennen, weil sie die Versorgung nicht gewährleisten können. So landeten vor wenigen Wochen 15 Wellensittiche im Tierheim, alle unterversorgt. Vielleicht werden auch sie am Sonntag von einem Liebhaber aufgepickt und in ein neues, artgerechtes Zuhause verpflanzt.

Rückert jedenfalls würde sich freuen, wenn möglichst viele seiner Heimbewohner in gut vorbereiteten Haushalten eine dauerhafte Bleibe finden. Aber er weist zugleich darauf hin: „Das Aussetzen von Tieren ist strafbar. Wir versuchen immer, den Besitzer ausfindig zu machen, und erstatten dann Anzeige.“ Das Aussetzen eines Tieren wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. In Mannheim werden Strafen bis zu 1000 Euro verhängt. Allerdings, so heißt es bei der Stadt, konnten in den vergangenen Jahren nie die Besitzer ermittelt und deshalb keine Bußgelder verhängt werden.

Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019