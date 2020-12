Kaum Verstöße bei Maskenkontrolle am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim.An Gleis zwei des Mannheimer Hauptbahnhofs ist wenig los am Montagmittag. Bis der nächste Zug einfährt, dauert es noch ein paar Minuten. Genug Zeit für einen jungen Mann, noch eine Zigarette zu rauchen. Dafür begibt er sich in die sogenannte „Smoking Area“, den Bereich, in dem auf Bahnsteigen normalerweise geraucht werden darf. Gelbe Linien auf dem Boden, ein Aschenbecher und ein großes Schild

...