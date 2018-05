Kehren und schrubben gegen den Staub

Anzeige

„Richtige Sauerei“

Während die Verkehrsstraßen in Mannheim vergleichsweise sauber aussehen, sind die Gehwege in vielen Stadtteilen von Pollen und Blüten übersät. Tatsächlich ist die Stadtreinigung nur für die Reinhaltung der Straßen und öffentlichen Plätze sowie die Gehwege in den Quadraten und im Jungbusch zuständig. In allen anderen Stadtteilen müssen die Anwohner selbst vor der eigenen Haustür kehren.

So ist in zahlreichen Hausgemeinschaften die eigentlich eher im Schwäbischen verbreitete „Kehrwoche“ üblich geworden. Nur wenige haben das Glück, von einem Hausmeister unterstützt zu werden. Einer von ihnen ist Wantoch von Rekowski.

Als Mitarbeiter eines Hausmeisterservice waren für ihn die letzten Wochen eine „richtige Sauerei“. Alle zwei Tage musste er die unter seine Verantwortung fallenden Gehsteige und Hinterhöfe kehren. „Eine solche Pollenmenge gab es zu meinen Jugendzeiten einfach nicht“, sagt Rekowski. „Hausmeister ist ja mein Job. Und ich würde es nicht tun, wenn es mir keinen Spaß machen würde“. In seiner Freizeit kehrt er darum auch gerne mal für seine Freundin in Rheinau.

Weniger Spaß bei der Pollenbeseitigung hat Eric Wehrberger, der in einer Fahrschule in der Schwetzingerstadt arbeitet. Zwei Autos und drei Motorräder gehören zu seinem Fuhrpark. „Die letzten Wochen war es sehr intensiv“, sagt er. „Die Pollen, und zwischendurch noch der Sahara-Staub.“ Zwei- bis dreimal in der Woche mussten die Schulfahrzeuge gereinigt werden. Meistens ging es noch von Hand, aber manchmal musste auch die Autowaschanlage herhalten.

Von beiden Optionen hält Boran Eyup nicht allzu viel. Der Betreiber einer Autowaschstraße in der Schwetzingerstadt warnt: „Den Schmutz sollte man nicht allzu lange am Auto lassen und auf Wischtücher und automatische Waschanlagen verzichten. Das alles kann den Lack des Autos angreifen und zu Kratzern führen“.

Er empfiehlt dagegen die manuelle Reinigung mit einem Hochdruckreiniger. Gefragt nach seinem Umsatz meint er: „Im Frühjahr ist immer viel zu tun. Wir haben etwas mehr Kundschaft als im letzten Jahr, in dem der April ziemlich verregnet war. Aber groß ist der Unterschied zu den Vorjahren nicht.“

Nicht nur private Autofahrer, auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind betroffen. Laut der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) machen die Pollen besonders den Kühlerfiltern an Bussen und Bahnen zu schaffen. Deswegen müssen diese im Frühjahr regelmäßig in den Depots gereinigt werden.

Und die Allergiker? Die müssen sich dieses Jahr auf eine wilde Pollenmischung einstellen. Die Saison der Frühblüher, zu denen neben Fichte und Kiefer auch Birke, Haselnuss oder Erle gehören, neigt sich bereits dem Ende zu. Relevant sind bereits und werden in den nächsten Wochen die Mittelblüher wie Kastanien und Platanen, aber auch Getreide- und Gräserarten.

Zumindest was die Unmengen an Fichten- und Kiefernpollen betrifft, gibt es für Allergiker gute Nachrichten: Laut Diplom-Biologin Anja Schwalfenberg vom Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) enthalten die Pollen dieser Nadelbäume keine wesentlichen Allergene.

