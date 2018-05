„Kein Act ohne Zugabe“

Anzeige

Wenig zu tun hatten ebenso die täglich knapp 50 Ehrenamtlichen von Maltesern und Rotem Kreuz Innenstadt mit zwei Notärzten. Malteser-Einsatzleiter Hermann Nahm zählt bis Sonntagabend 34 Hilfeleistungen und neun Transporte: „Für diese große Anzahl von Leuten ist das gar nichts!“

Diese Anzahl gibt Metzger mit jeweils 120 000 Besuchern am Freitag und am Samstag an, am Sonntag dazu weiter 80 000. „Damit sind wir über 300 000“, so Sprengel. „Schon am Freitag war viel los, am Samstag hat man uns die Bude eingerannt, die Radler aus der Hand gerissen“, so Nadine Oswald von der Eichbaum-Brauerei. Auch wenn es „für Bierumsatz ein, zwei Grad zu warm war“, wie sie sagt, sei es „ein sehr schönes, gelungenes Stadtfest“ gewesen.

Diese Einschätzung teilen die Stand- und Bühnenbetreiber. „Super“ fasst Dressler aus Sicht des Feuerio zusammen und hebt die Leistung der vielen Ehrenamtlichen hervor, „begeistert“ äußert sich „Fröhlich Pfalz“-Präsident Dietmar Beck: „Es gibt nichts, was man besser machen könnte!“ „Angenehmes Publikum, einfach wunderbar“, sagt ebenso „Löwenjäger“-Vorsitzender Bernd Nauwartat. „Es war ein friedliches, harmonisches Stadtfest“, bekräftigt RNF-Chef Bert Siegelmann. „Mehr als entspannt geht es zu in diesem Jahr, die Mannheimer lieben und wertschätzen ihr Stadtfest“, so Peter Baltruschat von der Kulturnetz-Bühne zufrieden: „Aber auch die Künstler sind mehr als glücklich, kein Act wurde ohne Zugabe entlassen, das gab es noch nie!“

Von einer „zauberhaften Stimmung“ spricht gleichfalls Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, das bei seinem Kinderfest bis Sonntagmittag über 7000 Mädchen und Jungen zählt. „Wir hatten 36 Sponsoren und Partner, mussten vier absagen, weil der Platz auf den Kapuzinerplanken nicht reichte – da müssen wir uns etwas überlegen“, so Strahonja. Sehr zufrieden ist sie zudem mit der neuen, zusätzlichen Bühne auf dem Münzplatz zur „Unesco-City of Music“. Sie war nicht offizieller Stadtfest-Bestandteil, „wurde aber so wahrgenommen und wir hoffen, dass sie fester Bestandteil wird“, so Strahonja. „Wir sind interessiert, das mit einzubinden“, bietet Sprengel an.

