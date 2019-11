Kein Fall an Wallstadt-Schule

Nachdem neun Kinder an einer Lungenentzündung erkrankt sind, meldet das Gesundheitsamt, dass es seither keinen weiteren Fall gibt. In einer Mitteilung hatte das Amt am Dienstag Eltern der beiden betroffenen Schulen (Brüder-Grimm- und Bertha-Hirsch-Schule), aber auch der Wallstadt-Schule darum gebeten, eine solche Erkrankung zu melden. Die Frage, ob auch ein Kind in Wallstadt erkrankt ist, verneinte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Maßnahmen, dass Schulleiter hustende Kinder von gesunden separieren sollen, und dass Eltern melden sollen, wenn ihr Kind an Lungenentzündung erkrankt ist, gelten nicht für alle Schulen in Mannheim. Nur für die drei genannten. jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019