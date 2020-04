Kein Fischverkauf – kein Geld

Zander, Rotbarsch, Forelle – der Fischverkauf an Karfreitag beim Angelsportverein (ASV) Früh-Auf Rheinau hat Tradition. Zwischen 600 und 800 Gäste kommen normalerweise, für den Klub blieben unterm Strich 3000 bis 5000 Euro Gewinn, sagt Kassenwart Kurt Thomaschek. „Das sind für einen kleinen Verein wie unseren mit 80 Mitgliedern Einnahmen, mit denen wir für ein paar Monate unsere Kosten bestreiten können.“ Dieses Jahr allerdings gab es wegen des Coronavirus keinen Verkauf – und damit kein Geld. Das Virus legt nicht nur das Leben in Mannheims Vereinen lahm. Es hat auch finanzielle Auswirkungen, deren Dimension sich oft noch gar nicht genau abschätzen lässt.

Gerade im Frühjahr stehen häufig Veranstaltungen auf dem Programm, die den Vereinen Einnahmen bringen, bei den Anglern der Fischverkauf an Karfreitag, bei den Schützen das Ostereierschießen –die Liste ließe sich für die nächsten Wochen fortsetzen. Viele Kosten dagegen laufen weiter. Der ASV Früh-Auf zum Beispiel muss noch einen Kredit vom Bau des Vereinsheims abbezahlen. „Bei der Bank haben wir jetzt einen Antrag gestellt, die Tilgung auszusetzen“, berichtet Thomaschek. „Wir haben noch Rücklagen.“ Aber wenn im Oktober mit dem „Irischen Abend“ auch die zweite große Veranstaltung im Jahr ausfallen müsste, wäre es dem Kassenwart zufolge problematisch. „Wenn wir in Schieflage kämen, dann wäre es schon gut, wenn der Staat Unterstützung leiste, in welcher Form auch immer.“ Im Moment gebe es da ja nichts.

Was beim ASV Früh-Auf der Karfreitags-Fischverkauf, ist beim Fasnachtsverein Fröhlich Pfalz das Stadtfest – das ebenfalls längst abgesagt wurde. „5000 bis 6000 Euro erwirtschaften wir da in der Regel, das ist ein großer Pfeiler in unserem Jahresetat“, sagt der Vorsitzende Dietmar Beck. Auch der „Italienische Abend“ des Vereins war Anfang April bereits ein Opfer der Corona-Schutzvorkehrungen geworden. Gleichzeitig muss die Fröhlich Pfalz Miete für ihr Vereinsheim in Käfertal zahlen. Vermieter ist zwar Beck selbst. Aber auch er könne die Miete nur reduzieren, nicht auf Null setzen, sagt er. Denn auch er müsse einen Kredit dafür bedienen.

Froh über Solidarität

Für Vereine fielen aber nicht nur Einnahmen aus Veranstaltungen weg, so Beck. Der Vorsitzende geht auch davon aus, dass Unternehmen ihr Sponsoring deutlich zurückfahren. „Aber wir haben Rücklagen, wir überstehen die Corona-Krise.“ Ein Hilfsangebot für bedrohte Vereine fände Beck zwar gut, aber schwierig umzusetzen: „Wie will man die Hilfe festlegen?“

Stillstand – der herrscht aktuell auch unterm Fernmeldeturm, auf dem Sportgelände des TSV Mannheim 1846. Viele Einnahmen fehlten, berichtet Geschäftsführer Rene Ullrich – etwa von Tai-Chi- oder Gymnastikkursen, die auch Nicht-Mitglieder gegen Gebühr belegen können. Gleichzeitig hat der Verein 43 Hauptamtliche, für die er bereits Kurzarbeit angemeldet hat. Spätestens im Mai müsse der Betrieb wieder starten, „dann kämen wir noch mit einem sehr blauen Auge davon“, sagt Ulrich. Anfang des Monats hatte der TSV seine 5000 Mitglieder informiert, dass er die April-Beiträge trotz brachliegendem Betrieb einziehe. Das müsse der Verein auch deshalb machen, weil er sonst seine Gemeinnützigkeit verlieren könnte, so Ullrich. „Wir haben von vielen Mitgliedern die Rückmeldung bekommen ,Wir bleiben dem TSV treu’, diese Solidarität macht uns sehr froh. Aber wir wissen natürlich nicht, wie viele zu den Stichtagen kündigen.“

Jürgen Kugler, der Geschäftsführer des rund 2300 Mitglieder starken TV 1877 Waldhof befürchtet, dass möglicherweise erst nach den Sommerferien der Betrieb wieder normal läuft. „Ich denke, dass wir bis dahin überleben würden – aber sollte es länger dauern, dann bräuchten wir Hilfe.“ Sein TSV-Kollege Ullrich wünscht sich, dass der aktuell noch nicht abschätzbare Schaden für seinen Verein irgendwie ausgeglichen wird, „mit einem Hilfspaket von Stadt, Land und Bund. Damit wir auch langfristig der TSV sein können, der wir heute sind.“

