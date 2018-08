Kein Halt an SAP Arena

Besucher der Helene Fischer Konzerte am 1. und 2. September in der SAP Arena müssen sich auf volle Ersatzbusse einstellen: Wegen Bauarbeiten werden die Züge (Regionalzüge, S-Bahnen) umgeleitet und halten nicht in Mannheim Arena/Maimarkt. Alternativ besteht die Möglichkeit in Mannheim mit der Straßenbahn der RNV zu und von der SAP Arena zu fahren. Es verkehren zudem Ersatzbusse zwischen Heidelberg und Mannheim Hauptbahnhof mit Halt Mannheim Arena/Maimarkt. In den Bussen besteht ein stark eingeschränktes Platzangebot.

Konzertbesucher werden gebeten, dies bei ihre Anfahrtsplanung zu berücksichtigen. Außerdem wird dazu geraten, die geänderten Fahrpläne und möglichen Gleisänderungen im Blick zu behalten. Aktuelle Informationen zu alternativen An- und Abreisemöglichkeiten gibt es auf der Homepage des VRN. see

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018