Kein Platz für Zirkus im Hafen

Beliebtes Ausflugsziel im Mannheimer Norden: Das Gelände unter der Brücke an der Riedspitze, wo die Zirkusfamilie Frank seit 2015 kampiert. © Rittelmann

Der Mannheimer Hafen scheidet als Standort für den an der Riedspitze in Sandhofen gestrandeten Zirkus Frank aus: „Alle landeseigenen marktfähigen Grundstücke auf dem Gebiet sind vermietet oder für Mietinteressenten vertraglich reserviert“, heißt es auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei (SPD). Brachliegende Flächen in der gewünschten Größe von rund einem Hektar, so die

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2195 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018