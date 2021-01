"Kein popkultureller Größenwahn“ bei der Buga

Fabian Burstein, geboren 1982 in Wien, studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Er begann seine Laufbahn als Werbetexter, Journalist und Autor. Dann kreierte er diverse Veranstaltungsformate an Wiener Alltagsorten.

2013 kam er aus Wien nach Mannheim als Leiter des Kulturzentrums Forum – aber 2016 ging er im Streit, weil er für sein Konzept des Ausbaus als soziokulturelles Zentrum keinen Rückhalt im Rathaus hatte.

Daraufhin wechselte er über den Rhein nach Ludwigshafen als Leiter des dortigen Kulturbüros, verantwortlich für das Kulturzentrum „dasHaus“, die Kulturförderung, kulturelle Stadtentwicklung sowie mehrere Festival- und Soziokulturformate.

Im Sommer 2019 kehrte er wegen der Einschulung seines Sohnes zurück in seine Heimatstadt Wien, wo er unweit des Schlosses Schönbrunn lebt und zuletzt als freier Kurator, Autor und für Festivals arbeitete.

Bei der Bundesgartenschau-Gesellschaft ist Burstein in der von Kirsten Batzler geleiteten Abteilung „Marketing, Kultur, Veranstaltungen“ fest angestellt. Man habe aber eine, wie er sagt, „sehr gute Lösung gefunden“, dass er weiter in Wien leben könne, jedoch feste Zeitkontingente in Mannheim verbringe. pwr