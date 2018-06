Kein Trinkertreff im Jungbusch

Anzeige

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zählte noch einmal nach, doch das Ergebnis blieb gleich: Eine knappe Mehrheit des Gemeinderats hat am Dienstagnachmittag gegen die Einrichtung einer Anlaufstelle für Alkoholiker im Jungbusch gestimmt. CDU, Mannheimer Liste, FDP, die Listen Bürgerfraktion und Mittelstand für Mannheim und ein Einzelstadtrat lehnten den Vorschlag aus dem Rathaus ab. Für die Einrichtung sprachen sich SPD, Grüne und Linke aus. Damit wird es in Mannheim zumindest vorerst keine betreute Anlaufstelle für die Alkoholikerszene geben.

Die Debatte drehte sich am Dienstag wie schon in den Fachausschüssen in den vergangenen Wochen vornehmlich um die Lage des Konsumraums. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, ein Gebäude auf einem eigenen Grundstück in der Akademiestraße zu bauen. Das lehnte die Mehrheit als zu laut und zu wenig zentral ab - die Einrichtung an dem Standort „wird nicht funktionieren“, sagte Claudius Kranz (CDU).

Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) und Oberbürgermeister Kurz hatten in der Sitzung erneut für den Jungbusch geworben. Der Standort Akademiestraße sei zwar nicht ideal, räumte Kurz ein, allerdings sei auch nach zweijähriger Suche kein besserer gefunden worden. „Die Alternative zu dem Vorschlag ist es jetzt, gar nichts zu tun, und das ist die deutlich schlechtere Alternative“, so Kurz. Die Ansicht, dass die Verwaltung einen anderen, besseren Standort finden werde, sei zudem eine „reine Hoffnungsposition“. „Wir haben zwei Jahre lang ohne Erfolg nach Gebäuden gesucht“, sagte Bürgermeisterin Freundlieb, „das wird doch auch in weiteren zwei Jahren so sein.“