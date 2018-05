Keine jungen Säufer

Anzeige

Eine sehr positive Bilanz hat Timo Kläser, Beauftragten für Suchtprophylaxe beim Fachbereich Gesundheit der Stadt, vom Stadtfest gezogen. Seit es vor einigen Jahren Probleme mit „Komasaufen“ und „Vorglühen“ gab, ist er mit dem Alkoholpräventionsprojekt „HaLT“ (Hart am Limit) von Stadt und Kriminalprävention bei der Großveranstaltung unterwegs. In diesem Jahr warb er am Freitagabend mit zwölf und am Samstag mit 14 Ehrenamtlichen, erkennbar durch T-Shirts mit der Aufschrift „Mach Dich nicht zum Affen – Kontrolliere Deinen Alkoholkonsum“ bei jungen Gästen für Vernunft beim Feiern. Als erfreulich bezeichnete er nicht nur, dass neue Aktive, darunter zwei junge syrische Männer, sich mit engagierten. Trotz heißer Sommertemperaturen „lief alles sehr geregelt ab“, so Kläser.

Die Stände hätten sich an den Jugendschutz gehalten, beim Publikum habe es „keine besondere Vorkommnisse“ gegeben. Die langjährige Aktion sei inzwischen „sehr erfolgreich“ und habe „Früchte getragen“, so Kläser: „Besonders positiv aufgefallen sind auch mehrere jugendliche Gruppen, die aus Überzeugung kein Alkohol trinken, da er ihnen gar nicht schmeckt und somit ihre Freizeit und ihr Alltag automatisch ohne Alkohol ablaufen“, so der Suchtbeauftragte. pwr