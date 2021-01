Keine Lust auf Rassismus

Der kommende Mittwoch geht für die Vereinigten Staaten von Amerika wohl als einer der wichtigsten Tage in die Geschichte ein: Am Inauguration Day wird Joe Biden als 46. Präsident ins Amt eingeführt. Für viele US-Amerikaner bedeutet der Wahlsieg Bidens die Aussicht auf ein besseres Leben. Einer von ihnen ist Hopeton Dias. Der 40-jährige Mannheimer knüpft große Erwartungen an den Demokraten.

„Der Tag, an dem bekannt wurde, dass Trump vom Großteil der amerikanischen Bevölkerung abgewählt wurde, mich inbegriffen, war der Tag, an dem ich fühlte, dass die USA, aber auch die Welt wieder ein wenig aufatmete“, sagt er. „Nach Trumps Herrschaft voller Hass und Chaos hatten wir Hoffnung auf einen Präsidenten, der die Welt wieder vereint und uns wieder stolz macht.“

Dias lebt seit einem Jahr in der Quadratestadt. Der gebürtige Jamaikaner wirkt stets gut gelaunt. Immer wieder huscht ein freundliches Lächeln über sein Gesicht. Dias bezeichnet sich selbst als Optimisten, der in allem versucht, das Positive zu sehen. Obwohl er es nicht immer leicht hatte. Er verließ sein sonniges Heimatland im Alter von 21 Jahren, um in Chicago zu studieren. 2007 zog er nach Südkalifornien. Nach seinem Bachelor-Abschluss in Soziologie und Master in Organisationsmanagement arbeitete Dias vor allem im Vertrieb und in der Kundenbetreuung, bis der Nichtraucher zuletzt als Gebietsleiter für eine große Zigarettenfirma tätig war.

Vor vier Jahren traf er über gemeinsame Bekannte seine große Liebe: Der Mannheimer Kevin Schaaf besuchte zu dieser Zeit in Kalifornien Freunde. Eine Weile führte das Paar eine Fernbeziehung. Doch bald kam in ihnen der Wunsch auf zusammenzuziehen. Ohne groß zu überlegen, entschieden sie sich für Mannheim. Inzwischen sind die beiden 40-Jährigen auch verheiratet.

Dias wollte nicht länger in einem Land leben, in dem er aufgrund seiner Hautfarbe Rassismus erlebte und um sein Leben fürchtete. „Ich wurde in den vergangenen Jahren öfter mit dem N-Wort beleidigt. Und als ich mich wehrte, hieß es, ich solle dahin zurückgehen, wo ich herkomme.“ Der Amerikaner findet, dass die Wahl Trumps im Jahr 2016 dafür gesorgt hat, dass in den USA Rassismus als etwas Alltägliches angesehen wird. „Trump ist ein Frauenfeind, dessen Wirken auf Rassismus, Scheinheiligkeit, Sexismus, Korruption und Lügen basiert.“

„Das Essen ist gesünder“

Den Sturm auf das Kapitol beobachtete Dias mit Schaudern. „Ich stand unter Schock, als ich das gesehen hatte. Das Kapitol ist normalerweise ein Symbol der Freiheit, Autorität und Macht, welches am stärksten bewacht ist.“ Als es im Sommer eine Demonstration von „Black Lives Matter“ in Washington gab, sei das Kapitol von unzähligen Militärleuten und der Nationalgarde sowie bewaffneten Polizisten bewacht worden. „Als seien sie bereit, gegen die Leute, die für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit aufmarschierten, in den Krieg zu ziehen.“ Der Unterschied am 6. Januar sei, dass die Aufständischen „pro Trump“ waren.

Dass Biden an die Macht kommt und mit Vizepräsidentin Kamala Harris regieren wird, die wie Dias jamaikanische Wurzeln hat, bedeute einen Neuanfang für die USA. „Wie ein Phönix, der aus der Asche der Trump-Herrschaft emporsteigt.“

Auch wenn Dias Familie und Freunde vermisst, fühlt er sich in Deutschland wohl. „Die Deutschen sind eine einzigartige und wundervolle Nation“, sagt er. Sie seien ein Beispiel dafür, was es bedeutet, eine dunkle Vergangenheit zu haben und dennoch nicht dazu verdammt zu sein, sie zu wiederholen. Er fühlt sich willkommen und hat keine Angst mehr vor der Polizei.

Für Hopeton Dias ist es wichtig, dass er sich in seiner Wahl-Heimat integriert. Dazu gehört, dass er die deutsche Sprache fließend beherrschen möchte. „Ich habe einen Sprach- und Integrationskurs absolviert, um etwas über Land und Leute zu lernen“, sagt er. Derzeit schreibt er Bewerbungen, um eine Stelle zu finden. Der Akademiker ist offen, was seinen zukünftigen Job angeht. Seine Lebensqualität hat sich in Deutschland stark verbessert, sagt Dias. „Die Luft in Deutschland ist besser, das Essen gesünder, und ich fühle mich sicherer“, sagt Dias. „Ich liebe Land und Leute und bin stolz darauf, hier leben zu können.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021