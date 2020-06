„Keine Menschen zweiter Klasse“

Eigentlich ist es eine „Silent Demo“, eine schweigende Demonstration - aber Mitorganisatorin Ifrah Hanad will nicht mehr schweigen. Sie will es nicht mehr akzeptieren, dass „Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihres kulturellen Kontextes Menschen zweiter Klasse sind.“ Mehr als 750 Menschen sind zur zweiten Silent Demo gegen Rassismus am Samstagmittag in den Ehrenhof des

...