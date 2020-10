Keine Verbotszone für Böller

Mannheim.In Mannheim soll es in diesem Jahr keine feuerwerksfreie Zone etwa am Wasserturm geben. Das hat Erster Bürgermeister Christian Specht gemeinsam mit Polizeipräsident Andreas Stenger jetzt im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats verkündet. „Mit Blick auf ein Silvester unter Corona müssen wir Superspreader-Ereignisse in den Griff kriegen.“ Daher seien Menschenansammlungen nicht

