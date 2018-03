Keine Wache in Kleingärten

Anzeige

Innerhalb weniger Monate hat es neun Mal gebrannt in den Kleingartensiedlungen Au und Sellweiden – und bei dem Verein Gartenfreunde Au brannten sechs Häuser ab. Damit befassten sich jetzt auch die Mitglieder. „Eine negative Entwicklung Ende 2017/Anfang 2018 waren die Brandanschläge, bei denen mehrere Lauben von unseren Pächtern niederbrannten“, sagte der Vorsitzende der Gartenfreunde „Au“ Mannheim-Käfertal, Helmut Mendel, bei der Jahreshauptversammlung. Von Mitte November bis Anfang Februar sind sechs Lauben in der Gartenanlage in der Au komplett abgebrannt (wir berichteten).

„Die Polizei vermutet Brandstiftung, aber hält sich bedeckt“, erklärte der Vorsitzende. Er versicherte, der Verein würde die betroffenen Mitglieder nicht allein lassen, sondern sie tatkräftig unterstützen. Der Vorstand habe etwa auch schon an eine Spendenaktion gedacht, um den Ersatz des entstandenen Schadens mitzufinanzieren. Doch das Problem dabei sei, wie man anschließend das gesammelte Geld verteilen solle. Deshalb sei den Betroffenen mit Arbeitskraft mehr geholfen.

„Vertrauen auf die Polizei“

Mendel hofft, „dass bei der Gemeinschaftsarbeit entsprechende Manpower zur Verfügung steht“. Der Verein sei nicht untätig, sondern habe entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Nähere Angabe wollte der Vorsitzende allerdings nicht machen, um den Tätern keine Hinweise zu geben. Doch Nachtwache halten würden sie nicht, auch weil sie nicht wüssten, mit wie vielen Personen sie es zu tun haben, ob mit einer oder mehreren. „Da vertrauen wir lieber der Polizei“, betonte Mendel.