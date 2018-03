Keine Wortmeldung zum Thema Koalitionsvertrag

Anzeige

Das große Grummeln über „Groko“-Vereinbarungen“ blieb beim Kreisparteitag der CDU aus. Jedenfalls gab es beim Tagesordnungspunkt „Aussprache zum Koalitionsvertrag“ keine Wortmeldungen zur Ministerien-Aufteilung – was Kreisvorsitzender Nikolas Löbel als „Geschlossenheit“ seiner Partei wertete.

Für den über Direktmandat gewählten Bundestagsabgeordneten war es ein besonderer Tag: Vor dem Kreisparteitag im Käfertaler Kulturhaus hielt Löbel in Berlin sozusagen seine Jungfernrede im „Hohen Haus“. Als Mitglied des Ausschusses für Auswärtiges sprach er zu einem Antrag der Linken und Grünen, Atomwaffen zu verbieten. Der 31-Jährige vertrat die Auffassung, dass US-Nuklearwaffen in Deutschland, ein „notwendiges Übel“ seien, aber ein Mitspracherecht in atomaren Fragen sicherten. „Wenn man im Bundestag das erste Mal am Rednerpult steht, da schlägt das Herz schon höher als sonst“, vertraute er Parteikollegen an.

„Jamaika“ bevorzugt

Als CDU-Kreisvorsitzender hatte er hingegen ein Heimspiel ohne Adrenalinwallungen. Eigentlich war seine Rede als Plädoyer für neue Europa-Impulse angekündigt. Angesichts turbulenter Innenpolitik widmete sich Löbel aber vor allem dem Ringen um eine Regierung und verhehlte nicht, Jamaika den Vorzug gegeben zu haben – aber: „Es wär ein Fehler gewesen, die Verhandlungen mit der SPD an dem Personaltableau scheitern zu lassen.“ Er warb dafür, den Koalitionsvertrag „moralisch mitzutragen“. Gleichzeitig setzte er sich für „Aufbruch und Erneuerung“ ein: „Wir brauchen auch junge und unverbrauchte Gesichter!“ Mit Blick auf die AfD, die keine Gelegenheit auslasse, „den Finger in Wunden zu legen“, müssten Christdemokraten „mehr klare Kanten zeigen“ und den Mut zu strukturellen Veränderungen aufbringen – auch bei der Zuwanderung. Löbel zum Familiennachzug: „Dafür gibt es keinen Rechtsanspruch – nur ein Kontingent“. Für seine Rede erhielt der Kreisvorsitzende viel Beifall.