Keine Zigaretten, ein Haus und einfach wieder Normalität

Zum Jahreswechsel wächst bei vielen Menschen der Wunsch, eine neue Seite aufzuschlagen. Dabei starten nicht wenige mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Was haben sich die Mannheimer für 2021 vorgenommen? Und was wünschen sie sich? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Auf einem Spielplatz nahe der Kapuzinerplanken erobert eine Handvoll Kinder Klettergerüste und Schaukeln. Ihre Eltern spielen mit ihnen oder schauen zu. Auch Christian ist mit seinem Kind auf der Spielanlage. „Ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr“, gesteht der Mannheimer aus der Innenstadt. Darüber mache er sich keine Gedanken. Wünsche, wie die kommenden Monate aussehen sollen, hat er dennoch. „Ich würde gern wieder auf Festivals und Konzerte gehen“, sagt er. Am liebsten auf die Großveranstaltung Southside Festival. „Ich glaube es aber irgendwie nicht, dass es bis Juli wieder möglich ist.“

Einige Meter entfernt wirft ein Lindenhöfer ein Auge auf seinen Nachwuchs. Er hat sich vorgenommen, gesund zu leben. Ein Vorsatz, den er eigentlich immer habe, sagt er. Aufgrund von Corona wisse man ja auch inzwischen, wie es funktioniere. Außerdem hofft er, ein Haus – am liebsten auf dem Lindenhof – zu finden. „Wir sind seit zehn Jahren auf der Suche.“

Ende der Spaltung

Den Wunsch nach einem Eigenheim hegen auch Justina und Matthias, die mit ihrer kleinen Tochter auf den Planken unterwegs sind. Matthias hofft, dass die Spaltung der Menschen aufgrund von Corona bald Geschichte ist und sie sich wieder annähern.

Gute Vorsätze gefasst hat Kerstin nicht. Generell habe sie zum Jahreswechsel wenige Pläne. „In diesem Jahr aber ganz besonders“, sagt die Mannheimerin, während sie mit ihrem Hund spazieren geht. „Nach dem vergangenen Jahr kann man alles nur auf sich zukommen lassen.“ Beziehungen zu anderen Personen hätten sich verändert. „Man überlegt, wen man trifft und wen nicht.“ Sie hatte sich etwa dazu entschlossen, Weihnachten ohne ihre Eltern zu feiern, um ihren Vater nicht zu gefährden. Verständnis hat sie nicht, dass es Leute gibt, die Probleme mit den Sicherheitsmaßnahmen haben. „In diesen Zeiten müssen alle in der Gemeinschaft zusammenhalten.“

Die Freundinnen Agnieszka und Sylvia haben es sich auf einer Bank bequem gemacht. Besonders am Herzen liegt den Müttern, wie es mit der Schule in den kommenden Monaten weitergeht. Denn ihre Kinder besuchen aktuell die vierte Klasse und werden im Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln. „Die Kinder verpassen so viel Stoff“, klagt Agnieszka, die hofft, dass die Schulen bald wieder öffnen. Nicht alle Eltern könnten ihren Kindern daheim beim Lernen helfen. Außerdem sorgt sie sich darum, ob der Lehrplan der fünften Klasse an die Coronasituation angepasst wird. Auch Sylvia macht sich Sorgen, ob die Kinder anhand der Noten fair eingestuft werden können. „Wie sollen sie richtig beurteilt werden?“, fragt sie sich. Persönliche Vorsätze hat sie ebenfalls. „Nicht mehr rauchen, abnehmen und mehr Sex“, erzählt Sylvia schmunzelnd.

Wunsch nach einer Reise

Einige Gehminuten entfernt warten Sarah und Esra vor einem Restaurant, um Essen abzuholen. Für dieses Jahr haben sich die beiden jungen Frauen nichts vorgenommen. Sarah hält nichts davon, das neue Jahr mit Vorsätzen zu beginnen. „Sie entwickeln sich meist erst im Laufe des Jahres.“ Esra wünscht sich, wieder in den Urlaub fahren zu können.

Martina, die gerade aus einem Drogeriemarkt kommt, hat zwar keine Vorsätze, wünscht sich aber unter anderem Gesundheit. „Und dass ich glücklich bin und auch wieder verreisen kann.“

Tamer hofft, dass sich das Leben normalisiert. „Dass wir ohne Maske wieder frei atmen können“, sagt er. „Ich möchte gern wieder in ein Restaurant gehen und gemütlich essen und trinken.“ Vorsätze hat der Mann aus Edingen-Neckarhausen auch gefasst. „Ich will gesünder leben und mehr Bewegung haben“, sagt er.

Lisa hat sich für 2021 vieles vorgenommen. Zunächst hätte die Single-Frau gern wieder eine Beziehung. „Ich möchte auch mit dem Rauchen aufhören, mehr Zeit mit Freunden verbringen und beruflich weiterkommen“, verrät die 28-Jährige. „Außerdem wünsche ich mir, dass die Normalität zurückkommt und das Leben wieder wie früher ist.“

