Kellerbrand gelöscht

Bei einem Kellerbrand kam es zu starker Rauchentwicklung. © René Priebe

Die Feuerwehr ist am Montagvormittag wegen eines Kellerbrandes in einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus auf dem Lindenhof ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war eine Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Als die Einsatzkräfte am Brandort eingetroffen waren, rauchte es stark aus dem Gebäude. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt schon im Freien. Drei Trupps der Feuerwehr bekämpften die Flammen. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Einsatz waren 18 Kräfte der Feuerwehr. Wie hoch der Sachschaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird ermittelt. pol/kpl

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020