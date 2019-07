Kellereinbrüche in Serie: Tatverdächtige in Haft

Mannheim.Nach einer Reihe von Kellereinbrüchen in den vergangenen Wochen in Mannheim sind ein 29-Jähriger und ein 31-Jähriger Tatverdächtiger am Dienstag in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei und Staatanwaltschaft Mannheim gemeinsam mitteilten, wurden die beiden Männer in der Nacht auf Montag von Polizeibeamten auf frischer Tat ertappt, wie sie im Keller eines Gebäudes in der Steubenstraße auf wiederholte Diebestour gehen wollten. Hierbei wurden die beiden Beschuldigten festgenommen. Zuvor sollen sie sich in derselben Nacht auch Zutritt in den Kellerräumlichkeiten eines Gebäudes in der Germaniastraße verschafft haben.

Weiter wird dem Duo vorgeworfen, in der Nacht auf Sonntag, 14. Juli, in einem Anwesen in der Möhlstraße ein hochwertiges Damenfahrrad gestohlen zu haben, um dieses zu einem späteren Zeitpunkt weiterveräußern zu können. Außerdem sollen die beiden laut Polizei italienischen Staatsangehörigen in der Schulstraße durch Überwinden eines Hoftorschlosses in eine Hofeinfahrt gelangt sein und dort ein ebenso hochwertiges Trekkingrad gestohlen haben.

Kenntnis von knapp 30 Einbrüchen

Am vergangenen Freitag hatte die Polizei Kenntnis von knapp 30 Einbrüchen in Kellerabteile im Stadtgebiet gehabt. Im Tatzeitraum von Sonntag, 7. Juli, bis Mittwoch, 17. Juli, verschafften sich die bis dahin noch Unbekannten Zutritt in die Kellerräume von Mehrfamilienhäusern einer Mannheimer Wohnungsgesellschaft im Bereich Möhlstraße, Richard Wagner Straße, Rheingoldstraße und Mönchwörthstraße, teilte die Behörde mit. Dabei seien Gegenstände wie Fahrräder, Fahrradanhänger, aber auch Bilder und Waschmittel entwendet worden. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstagmorgen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehle wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Beschuldigten wurden danach in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizei dauern an.