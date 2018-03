Kfz-Meisterbrief für Abiturienten

Anzeige

Mit dem Abi auf der Überholspur: So nennt sich eine Infoveranstaltung der Heinrich-Lanz-Schule I (HLS I) und der Agentur für Arbeit am Dienstag, 13. März, 15.15 Uhr, in der HLS I an der Neckarpromenade. Angesprochen sind Abiturienten und Schüler mit Fachhochschulreife, sich über den Berufsschulunterricht in einer speziell eingerichteten Fachklasse zu informieren. HLS I und Arbeitsagentur sehen das als „sinnvolle und zukunftsorientierte Alternative zum Studium“. Dank eines an die Kenntnisse von Abiturienten angepassten Zeitplans „können innerhalb von nur dreieinhalb Jahren zwei Abschlüsse im Kfz-Handwerk erlangt werden“. Das heißt: Gesellen- und Meisterbrief seien in der gleichen Zeit machbar, die Studierende für ein Grundstudium benötigten. Weitere Infos bei Stefan Schweiger, Tel. 0621/16 53 19. bhr