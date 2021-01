„Kickoff“ für Wahlkampf

Zu ihrem offiziellen Wahlkampfauftakt laden die Grünen am heutigen Mittwoch, 20. Januar, in einer Online-Veranstaltung über Livestreams auf Facebook und Instagram sowie das Video-Portal Zoom ein. Die Kandidatinnen in den Mannheimer Landtagswahlkreisen, Susanne Aschhoff (Nord) und Elke Zimmer (Süd), präsentieren ab 19 Uhr ihre Inhalte und Formate für die Wahl am 14. März. Angekündigt ist zudem „ein/e Überraschungsgäst*in“.

In kurzen Workshop-Phasen wollen die Grünen zudem Ideen und Vorschläge für einen erfolgreichen Wahlkampf unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sammeln. Vorgestellt wird dabei auch das im Dezember beschlossene Landtagswahlprogramm der Partei, die seit 2012 in Stuttgart mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten stellt. Zur Teilnahme an der Zoom-Diskussion ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. lang

Info: Anmeldung unter info@gruene-mannheim.de

