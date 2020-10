„Kiddical Mass“ wieder am Start

Am Sonntag, 18. Oktober, findet die vierte „Kiddical Mass“, eine Fahrraddemonstration für und mit Kindern. „Kiddical Mass“ ist ein deutschlandweites Aktionsbündnis, welches sich dafür einsetzt, dass Kinder sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können. Vom Wasserturm aus wird gemeinsam durch die Neckarstadt-Ost und die Neckarstadt-West bis zum Neumarkt geradelt. Für die Sicherheit aller kleinen und großen Teilnehmenden wird die Fahrraddemo von der Polizei begleitet. Treffpunkt für alle ist um 15.30 Uhr am Wasserturm. Der Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost unterstützt die Durchführung der „Kiddical Mass“ am Sonntag. red/lang

