Kiefern werden gefällt

Die Stadt wird in den kommenden Tagen einige Kiefern auf Franklin fällen. Das kündigte die MWSP an. Bei der regelmäßigen Überprüfung des Baumbestands dort habe sich gezeigt, dass einige der Kiefern – wahrscheinlich aufgrund der geänderten Klimaverhältnisse und der zu geringen Niederschläge – abgestorben seien. An manchen Stellen müssten daher Bäume gefällt werden, um weiterhin die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und eine Gefährdung für Menschen auszuschließen, so die MWSP. Vor der Fällung würden die Bäume darauf überprüft, ob nicht Tiere ihre Winterquartiere darin bezogen haben. Die MWSP ist als Tochtergesellschaft der Stadt für die Entwicklung der Konversionsflächen zuständig. red

