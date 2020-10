Kim Kelly Braun sorgt für das richtige Grün

„Blumen sind das Lächeln der Erde“, lautet ein Zitat des amerikanischen Schriftstellers Ralph Waldo Emerson. Einen Satz, den Kim Kelly Braun ohne Zögern unterschreiben kann. „Ich liebe Päonien, aber auch Rosen“, sagt die Mannheimerin, die 2019 ihr Start-Up-Unternehmen auf die Beine gestellt hat. Floral Design Die 26-Jährige kreiert sowohl Innen- als auch Außenbegrünung. Bei privaten Feiern oder auch öffentlichen Veranstaltungen dekoriert sie die Räumlichkeiten mit Blumen und anderen Pflanzen.

Gelernte Baumschulgärtnerin

Schon als Kind ist die junge Frau begeistert von Blumen und Tieren. „Tierliebe ist in unserer Familie ganz groß.“ Die Brauns führen eine Palmenfarm in Nakhorn Si Thammarat in Südthailand, ein Dorf, rund sechs Autostunden von Phuket entfernt. Dort züchten sie auch Farmtiere, und nehmen Straßentiere auf, die sie zum Teil weitervermitteln. „Meine Mutter ist Thailänderin“, erzählt Kim Kelly Braun. Bis zu ihrem Abitur pendelte sie mit ihren Eltern halbjährlich: Den Sommer über sind die Brauns in Mannheim, der Heimat des Vaters, über den Winter sind sie in Thailand. „Ich habe eine Leidenschaft für die Natur entwickelt und wollte beruflich in die Richtung.“

Nach dem Abitur an einem Mannheimer Gymnasium macht Braun eine zweijährige Ausbildung zur Baumschulgärtnerin in der Baumschule Huben in Ladenburg. Anschließend absolviert sie ein BWL-Fernstudium, während sie weiter bei ihrem Ausbildungsbetrieb arbeitet. „Ich wusste, dass es nach der Ausbildung für mich in die Selbstständigkeit gehen sollte.“

Mit Moos- oder Pflanzenwänden gestaltet sie heute beispielsweise das Innenleben von Arztpraxen oder Firmen. Die konservierten Pflanzen werden dafür getrocknet und mit einem Farbstoff präpariert. Dafür habe man über Jahre einen schönen grünen Blickfang, sagt Braun. Gleichzeitig gehören auch Gartenanlagen zu ihrem Repertoire. Besonders am Herzen liegen ihr aber Hochzeiten. Sie konzipiert für das Brautpaar die florale Gestaltung. Und natürlich bindet sie auch den Brautstrauß. „Ich verwende dabei nie mehr als drei Blumengattungen“, sagt sie. Sie möchte die Blumen selbst in den Vordergrund rücken, statt den Strauß mit Gräsern und Auffüllern üppiger zu machen.

Frischblumen kauft Kim Kelly Braun auf dem Mannheimer Großmarkt, zudem hat sie Lieferanten aus den Niederlanden. Dabei legt sie großen Wert auf Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund betreibt sie keinen Laden, in dem die Pflanzen gekauft werden können, sondern vertreibt alle Produkte online. „Für mich käme kein reiner Blumenladen infrage, es werden so viele Schnittblumen weggeschmissen, die nicht verarbeitet werden“, erklärt sie. „Gerade mache ich alle Aufträge auf Abruf.“ So kann sie die Blumen am gleichen Tag verarbeiten und beim Endkunden installieren.

Die Corona-Krise belastet auch Brauns Start-Up. Der gelernten Baumschulgärtnerin sind einige Aufträge im Eventbereich weggefallen. „Auch so manche Dekorationen für Hotels und Gastronomie wurden aufgeschoben“, sagt Braun. Bei den Außenanlagen konnte sie ihre Auftragslage im aufrecht erhalten. „Der Gartenbereich war ja am Florieren über die Corona-Zeit“, sagt sie. In den vergangenen Monaten hatte sie viele Anfragen bezüglich Gartenplanung und -bepflanzung.

Klare Vorstellung vom Brautstrauß

Für die Zukunft hat die Freiberuflerin viele Ideen. Etwa Workshops. In Altenheimen und auf Bloggerevents hat sie in der Vergangenheit bereits Kurse gegeben. Auch Onlineschulungen kann sie sich vorstellen. „Ich bin momentan vermehrt in Mannheim und schaue, dass ich trotzdem jährlich wieder nach Thailand fliege, soweit ich es mit der Arbeit zeitlich vereinbaren kann.“ Die 26-Jährige, die fließend Thai spricht, möchte auch in Richtung Asien beruflich die Fühler ausstrecken. Gleichzeitig will sie ihre Eltern sehen – ihre Mutter lebt ganzjährig in Thailand, ihr Vater wird in Kürze dorthin auswandern. „Was ich auf jeden Fall weiterführen möchte, sind die Herzensprojekte.“ Ein Teil ihrer Einnahmen fließt in die Freiwilligenarbeit ihrer Eltern für Straßentiere.

Derzeit ist Kim Kelly Braun alleinstehend. Doch sie weiß genau: Sofern sie selbst heiraten würde, möchte sie auch die Dekoration selbst gestalten. Und wie ihr Brautstrauß aussehen würde. Sie verrät lächelnd: „Er wäre aus weißen Päonien.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020