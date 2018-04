Kind rennt vor Auto

Anzeige

Nach einem Unfall, bei dem ein Junge vor ein fahrendes Auto gerannt ist, sucht die Polizei jetzt nach dem Kind. Zu dem Unfall in der Herzogenriedstraße kam es am Montag gegen 15.30 Uhr, teilte die Polizei gestern mit. Ein 36-jähriger Autofahrer, der in Richtung Waldhofstraße unterwegs war, hielt demnach an einer Ampel, die für ihn Rot zeigte an. Bei Grün fuhr er los. Zu diesem Zeitpunkt lief ein Junge auf die Straße. Er prallte mit dem Auto zusammen und fiel zu Boden, stand dann aber auf und rannte davon.

Der Autofahrer suchte daraufhin noch nach dem Kind, fand es aber nicht mehr. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht jetzt nach den Eltern des Kindes oder weiteren Zeugen. Infos an die Polizei unter Tel. 0621/33010. pol