Kinder am Herzogenriedbad sexuell belästigt - 62-Jähriger festgenommen

Mannheim.Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl gegen einen 62-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sprach der Mann am Freitag, 1.Juni 2018, kurz nach 19 Uhr am Herzogenriedbad in Mannheim ein zwölfjähriges, ein 13-jähriges Kind und eine 14-jährige Jugendliche an. Als die Minderjährigen neben ihm standen, habe er sie gefragt, ob sie mit ihm schlafen wollten. Außerdem habe er ihnen sein entblößtes Genital gezeigt.

Laut einer Klarstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag habe sich der Mann bei der Tatausführung unmittelbar vor dem Nebeneingang des Herzogenriedbades und nicht auf dem Freibadgelände befunden. Die Kinder beziehungsweise die Jugendliche hielten sich dabei im Freibad auf. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor mitgeteilt, der Mann habe sich ebenfalls im Herzogenriedbad befunden.

Eine Badeaufsicht sei aufgrund des Aufruhrs auf den Beschuldigten aufmerksam geworden und habe die Polizei verständigt. Der 62-jährige Deutsche wurde auf einem Parkplatz des Herzogenriedparks vorläufig festgenommen. Er habe erheblich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden.