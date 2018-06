Kinder am Schwimmbad belästigt

Anzeige

Auch sexuelle Handlungen vor Kindern werden nach dem Gesetz als Kindesmissbrauch gewertet, teilte Sandra Utt, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage mit. Der Mann sei am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei tateinheitlichen Fällen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt worden. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. dls

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018